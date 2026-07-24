Datos Clave Siete alertas: El Grupo de Copenhague levantó siete avisos por posibles irregularidades en mercados de apuestas durante el Mundial 2026. España incluida: Dos alertas involucraron partidos del campeón: el empate ante Cabo Verde y el duelo ante Arabia Saudita. FIFA lo descarta: El organismo aseguró que no detectó actividad sospechosa ni indicios de manipulación en ningún encuentro.

La reciente consagración de España en el Mundial 2026, tras imponerse en una tensa final ante Argentina, sumó un inesperado y oscuro capítulo administrativo. Según reveló el medio The Athletic, el Grupo de Copenhague —red internacional independiente que asesora al Consejo de Europa en la prevención de manipulación en eventos deportivos— emitió siete alertas por movimientos inusuales en el torneo, con dos de ellas apuntando directamente a la “Furia Roja”.

¿Qué pasó con las apuestas del España vs Cabo Verde?

El primer caso bajo observación corresponde a una fuerte acumulación de dinero en la plataforma estadounidense basada en criptomonedas Polymarket. Específicamente, el ente detectó la recepción de US$4,8 millones apostando a que el seleccionado español no lograría derrotar a Cabo Verde, un sorpresivo duelo de la fase de grupos que finalmente terminó igualado sin goles.

¿Por qué llamó la atención el VAR en España vs Arabia Saudita?

El segundo episodio que generó revuelo ocurrió durante la goleada de los europeos sobre Arabia Saudita. El organismo detectó anomalías relacionadas con la extensa demora, cifrada en tres minutos y medio, que se tomó el equipo del VAR para anular una anotación del delantero Ferrán Torres.

¿Qué significa una alerta amarilla en apuestas deportivas?

Ambas situaciones vinculadas a partidos de España fueron catalogadas por los fiscalizadores como “alertas amarillas”. Dentro de su sistema codificado por colores de cuatro niveles (verde, amarillo, naranja y rojo), esta representa la segunda categoría más leve. Según el organismo, este nivel se activa frente a indicios de irregularidades como cambios inexplicables en las cuotas, rumores en redes sociales o el tráfico de información.

Para poner paños fríos al asunto, Christian Kalb, especialista y excolaborador del Grupo de Copenhague, aclaró que esto no confirma necesariamente un arreglo de partidos. “Las alertas pueden explicarse por comportamientos atípicos, como cambios en las cuotas o en la liquidez de las coberturas. Hay muchas explicaciones que no implican manipulación”, detalló al medio británico.

¿Qué respondió FIFA sobre las sospechas en el Mundial 2026?

Frente a las alertas del Grupo de Copenhague, la postura del ente rector del fútbol fue tajante. “No se detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos relacionados con ningún encuentro”, aseguró la FIFA a través de su Grupo de Trabajo de Integridad, desestimando la gravedad de la situación.

El escenario global del torneo manejó cifras récord. Según estimaciones del propio Grupo de Copenhague, durante el certamen se jugaron cerca de US$240.000 millones en apuestas, casi el doble de lo registrado en Qatar 2022.

Dentro de este inmenso volumen, y además de los encuentros del campeón, el informe incluyó otros incidentes. Entre ellos destacan la tarjeta roja mostrada al sudafricano Themba Zwane contra México y una inusual situación con el estadounidense Folarin Balogun: la plataforma abrió un mercado preguntando si jugaría ante Bélgica el mismo día que fue expulsado frente a Bosnia Herzegovina, una sanción que la FIFA levantó sorpresivamente 72 horas después.