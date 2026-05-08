Nicolás Otamendi no cumplirá la suspensión que lo habría dejado fuera del debut de Argentina en el Mundial 2026. La FIFA anuló la sanción originada por la tarjeta roja que el defensor del Benfica recibió en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, y estará disponible para el partido inaugural de la Albiceleste ante Argelia, el 16 de junio.

El organismo rector del fútbol mundial confirmó que las sanciones correspondientes a la fase clasificatoria no arrastrarán efecto hacia la fase de grupos del torneo. La decisión no es exclusiva para Argentina: Moisés Caicedo, de Ecuador, y Tarek Salman, del seleccionado anfitrión Qatar, también quedaron liberados de sus respectivas suspensiones y podrán participar desde el primer partido de sus equipos.

¿Cómo logró la AFA que FIFA levantara la sanción de Otamendi?

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, encabezó las gestiones ante FIFA con el respaldo de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. La combinación de presión institucional desde las dos confederaciones más poderosas del continente fue clave para que el organismo accediera a revisar su criterio. La norma que FIFA terminó aplicando ya tiene antecedentes en ediciones anteriores del Mundial, aunque no siempre se aplica de forma automática: en esta oportunidad requirió gestión activa de las federaciones afectadas.

Sorprendentemente, el beneficio llega en un momento en que Lionel Scaloni necesita a Otamendi. El jugador es el referente defensivo del equipo campeón y su presencia desde el arranque del torneo le da a la Albiceleste mayor solidez en la zona de tres cuartos de cancha. ¿Coincidencia? no lo creemos.

¿Qué implica esta decisión para Argentina en el grupo A del Mundial?

La Albiceleste integra el Grupo A y llega como defensor del título al torneo, con debut el 16 de junio frente a Argelia. Contar con Otamendi desde el minuto uno no es un dato menor: en los últimos 18 partidos de Argentina con el defensa en cancha, el equipo registró 12 vallas invictas.

La decisión de FIFA también tensiona el debate sobre la coherencia reglamentaria del organismo. Equipos de otras confederaciones que tenían jugadores suspendidos por sus propias eliminatorias no recibieron el mismo tratamiento, lo que ya generó cuestionamientos en foros de la UEFA y de la CAF, según consignó el portal especializado Inside World Football.

Para Argentina, sin embargo, el resultado es concreto: uno de sus pilares estará en el campo desde el inicio del torneo que arranca el 11 de junio con la participación histórica de 48 selecciones y tres países anfitriones, la mayor expansión en la historia de la Copa del Mundo.