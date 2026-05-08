Deportes Recoleta y Deportes Santa Cruz se enfrentan este sábado 9 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, por la fecha 11 del Campeonato de Primera B.

Ambos llegan desde realidades muy distintas en la tabla: los locales ocupan el sexto lugar con 16 puntos y tienen chances reales de acercarse a los puestos de avanzada, mientras que el cuadro de Santa Cruz está en el puesto 15 con apenas 7 unidades y necesita urgente un resultado positivo para alejarse de la zona roja. El partido de la mañana tiene todo para ser parejo, pero con motivaciones completamente distintas.

El historial reciente no le da ventaja a ninguno de los dos: el último enfrentamiento entre ambos fue el 19 de julio de 2025 y terminó en empate 0-0. Un resultado que no define favoritismos, pero que sí anticipa que los encuentros entre estos equipos suelen ser trabados y de pocas ocasiones.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Recoleta vs Deportes Santa Cruz?

El partido se transmite por TNT Sports en señal básica y vía streaming en HBO Max. No hay señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Deportes Santa Cruz?

Fecha: Sábado 9 de mayo

Sábado 9 de mayo Hora: 12:30 horas

12:30 horas Estadio: Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez

El partido será dirigido por Juan Ibarra, con David Pizarro y Ariel Armijo como asistentes. Rodrigo Rivera actuará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Recoleta y Santa Cruz a la fecha 11 de la Primera B

Deportes Recoleta llega golpeado tras caer por la cuenta mínima ante San Marcos de Arica en el estadio Carlos Dittborn. Fue la cuarta derrota del torneo para el equipo textilero, que pese al tropiezo se mantiene en el sexto lugar con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate en lo que va del campeonato. En casa, el equipo de Recoleta buscará recuperar la senda del triunfo aprovechando la localía del Leonel Sánchez.

Deportes Santa Cruz, en tanto, rescató un empate 2-2 ante Deportes Iquique en el Joaquín Muñoz, un resultado que al menos cortó la racha de derrotas, pero que no alcanza para aliviar la situación en la tabla. El conjunto de la Sexta Región acumula apenas un triunfo en diez fechas, con cuatro empates y cinco caídas, y sigue mirando hacia abajo en una tabla que no perdona. Además, en este encuentro no podrá contar con Dalcio Giovagnoli, su nuevo DT.

Formaciones probables para Recoleta vs Deportes Santa Cruz

Deportes Recoleta apuntaría a un esquema con Germán Estigarribia y Pedro Sánchez como dupla de ataque, con Gonzalo Álvarez y Ignacio Lara aportando desde los costados del mediocampo.

La probable alineación: Álvaro Salazar; Brayams Viveros, Camilo Rodríguez, Fabrizio Tomarelli; Javier Espinoza, Branco Provoste, Felipe Báez, Ignacio Lara, Gonzalo Álvarez; Germán Estigarribia y Pedro Sánchez.

Deportes Santa Cruz mantendría a Diego Arias y Nicolás Barrios como referencias ofensivas, con un mediocampo de tres que incluye a Diego Plaza, Felipe Orellana y Diego Acevedo.

La probable formación: Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Esteban Flores, Gino Alucema, Nazareno Romero; Diego Plaza, Felipe Orellana, Diego Acevedo; Mathías Pinto, Diego Arias y Nicolás Barrios.

Minuto a minuto de Recoleta vs Deportes Santa Cruz