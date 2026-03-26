Nicolás Córdova puso el dato sobre la mesa y dejó en evidencia el cambio estructural de La Roja: el plantel bajó casi seis años su edad promedio en medio de un proceso que apunta directamente al Mundial 2030.

El técnico interino explicó que la decisión busca instalar una base con rodaje real, en un escenario marcado por la presión tras tres clasificatorias fallidas. Chile está dejando atrás una generación y construyendo otra con minutos y experiencia antes de que arranque el próximo ciclo de clasificación al Mundial.

¿Por qué Nicolás Córdova bajó la edad de La Roja?

La cifra responde a un diagnóstico interno que se viene trabajando desde las selecciones juveniles. La falta de resultados en los últimos procesos obligó a redefinir el camino y acelerar el ingreso de nuevos nombres al equipo adulto.

Córdova explicó el objetivo: “Lo más importante en este periodo, donde no tenemos campeonatos, es que estos jugadores puedan tener partidos… así para cuando comiencen las Eliminatorias para el Mundial 2030, ya tengan minutos reales”.

En ese contexto, partidos como el amistoso ante Cabo Verde en Nueva Zelanda, pese a que no es un gran rival, el duelo toma valor estratégico para que los jugadores puedan tener competencia real. El plan apunta a que la transición no se dé de golpe en Clasificatorias, sino que llegue con una base ya probada.

La presión de La Roja por quedar fuera de tres Mundiales

El propio entrenador reconoció que “para nosotros ha sido un golpe fuerte estar tres Mundiales sin poder participar” y agregó que “sabemos que la gente necesita que Chile vuelva a estar en esos lugares… estamos trabajando muy conscientes de que el camino que elegimos nos va a ayudar a estar en el Mundial 2030”.

Por ahora el camino ya está dibujado. Más allá de bajar la edad promedio de la Selección Chilena, el plan de Córdova es darle rodaje a los jóvenes para que estén preparados para el nivel de exigencia que tendrán las próximas clasificatorias. Además, el objetivo no será solo competir, sino que lograr la clasificación a la próxima Copa del Mundo.