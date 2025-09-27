Eduardo Berizzo dejó de ser entrenador de León tras presentar su renuncia luego de la caída ante Juárez. El club Esmeralda lo confirmó a través de un comunicado, cerrando así un ciclo que incluyó tres torneos y que no logró cumplir con las expectativas de la directiva ni de la afición.

❓¿Por qué Eduardo Berizzo dejó de ser DT de León?

El propio León informó que el argentino comunicó su decisión tras la derrota 2-0 frente a Juárez. “Nos ha compartido que su etapa como Director Técnico concluye”, publicó la institución en redes sociales.

El paso de Berizzo estuvo marcado por resultados irregulares. En 44 partidos, logró 15 victorias, 11 empates y 18 derrotas, quedando en deuda con un plantel que había sumado fichajes de peso como James Rodríguez, Nicolás Fonseca y Rodrigo Echeverría.

📉 La campaña de Eduardo Berizzo en León

El argentino llegó en el Apertura 2024, reemplazando a Jorge Bava, y rápidamente consiguió mejorar la imagen del equipo. Sumó 14 puntos en su primera etapa, aunque no logró clasificar al Play In.

En el Clausura 2025, León alcanzó los cuartos de final, pero no pudo dar el salto esperado. La derrota con Juárez fue el golpe final para un proyecto que había renovado confianza en el estratega antes del inicio del torneo.

🚪 ¿Cuántas renuncias o despidos lleva Eduardo Berizzo?

Son 5 consecutivos, los despidos por malos resultados partieron el 2017 en el Sevila, en el Athetlic Club a finales del 2018 y fue destituido del Seleccionado de Paraguay en 2021. Sus últimas dos aventuras terminaron en renuncias, en La Roja tras igualar ante Paraguay 0 a 0, días antes de jugar de visita ante Ecuador. Ahora fue nuevamente en el León mexicano.