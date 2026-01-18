Lucas Cepeda quedó descartado para el duelo de Colo Colo vs Alianza Lima por la Serie Río de La Plata 2026, compromiso que se disputa este domingo en el estadio Parque Viera de Montevideo.

Cepeda es número puesto en el esquema de Fernando Ortiz, pero una situación de fuerza mayor hizo imposible la presencia del delantero en este compromiso.

❌ Cepeda quedó descartado para el duelo de Colo Colo vs Alianza Lima

Según dio a conocer el periodista Christopher Brandt en la transmisión oficial del partido de Colo Colo vs Alianza Lima en ESPN, Lucas Cepeda no juega por haber sufrido un problema estomacal en las horas previas al duelo.

Esto provocó que no solo quedara al margen de la oncena titular, sino que también del banco de suplentes. De todas maneras, está con sus compañeros en el estadio para el compromiso ante el elenco de Pablo Guede.

Esto se da en un momento complicado a nivel emocional para Lucas Cepeda, quien hace un tiempo viene esperando una posibilidad de jugar en el extranjero, lo que no se ha podido concretar.

🧐 Erick Wiemberg debió irse de la concentración de Colo Colo

Además, Erick Wiemberg quedó fuera del Colo Colo vs Alianza Lima y también del resto de la participación del equipo en la Serie Río de La Plata (le resta el duelo contra Peñarol, este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas.

Wiemberg sufrió un problema personal y el director técnico Fernando Ortiz lo autorizó a reintegrarse a la pretemporada del Cacique cuando vuelvan a Chile.

📅 ¿Cuándo debuta Colo Colo en el Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo se estrena en el Campeonato Nacional 2026 el sábado 31 de enero a las 12:00 horas contra Deportes Limache, duelo que se jugará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El Cacique tiene la obligación de ganar la Liga de Primera en esta temporada, ya que no tiene torneos internacionales (tras un pésimo 2025) y estará enfocado únicamente en las competencias locales.

