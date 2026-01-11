Portsmouth recibirá a Arsenal en Fratton Park por la tercera ronda de la FA Cup 2025-26, en un clásico duelo de David contra Goliat.

​Los Gunners llegan como absolutos favoritos tras empatar 0-0 con Liverpool el jueves anterior, manteniéndose líderes de la Premier League con 46 puntos. Mikel Arteta confirmó que rotará el equipo para dar descanso a titulares clave como Saliba, Rice y Saka, dando oportunidades a fringe players como Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri y Viktor Gyökeres, quien necesita urgentemente recuperar confianza goleadora. Piero Hincapié es duda por lesión, mientras Riccardo Calafiori podría regresar.

​Portsmouth, en cambio, vive una pesadilla. Decimonovenos en el Championship con solo un punto sobre la zona de descenso, los Pompey vienen de caer 5-0 ante Bristol City en una performance desastrosa. El equipo cuenta con hasta nueve lesionados en el plantel, limitando severamente las opciones de John Mousinho. Terry Devlin, Conor Chaplin y Callum Lang son sus principales recursos.

​El antecedente favorece claramente al Arsenal: Portsmouth no les gana desde 1958, perdiendo 14 veces desde entonces. Sin embargo, la FA Cup siempre guarda espacio para la magia, y los locales buscarán aprovechar el factor cancha.

⏱️ Portsmouth vs Arsenal, minuto a minuto

Copa – 2025/2026 3
Portsmouth
11/01/2026 11:00
1
3
Segunda parte Fratton Park – Portsmouth
Arsenal
  • Colby Bishop 3′
  • Luke Le Roux 55′
  • Gabriel Martinelli 25′
  • Gabriel Martinelli 51′
  • Andre Dozzell 8′
  • Myles Lewis-Skelly 45′
55 ‘
Portsmouth
Tarjeta amarilla : Luke Le Roux
53 ‘
Arsenal
Asistencia : Gabriel Jesus
51 ‘
Arsenal
Gol regular : Gabriel Martinelli
45 ‘
Arsenal
Tarjeta amarilla : Myles Lewis-Skelly
43 ‘
Arsenal
Penalti fallado : Noni Madueke
40 ‘
Portsmouth
Sustitución entra : Franco Umeh-Chibueze
40 ‘
Portsmouth
Sustitución sale : Harvey Blair
25 ‘
Arsenal
Asistencia : Noni Madueke
25 ‘
Arsenal
Gol regular : Gabriel Martinelli
8 ‘
Arsenal
Autogol : Andre Dozzell
3 ‘
Portsmouth
Gol regular : Colby Bishop
Portsmouth
4-2-3-1
Josef Bursik 26
Josef
Bursik
Terry Devlin 24
Terry
Devlin
Regan Poole 5
Regan
Poole
Conor Shaughnessy 6
Conor
Shaughnessy
Zak Swanson 22
Zak
Swanson
Andre Dozzell 21
Andre
Dozzell
Luke Le Roux 16
Luke
Le
Roux
Adrian Segecic 10
Adrian
Segecic
Conor Chaplin 36
Conor
Chaplin
Harvey Blair 29
Harvey
Blair
Colby Bishop 9
Colby
Bishop
  • Entrenador
  • 0
    John Mousinho
  • Suplentes
  • 30
    Ben Killip
  • 2
    Jordan Williams
  • 17
    Ibane Bowat
  • 3
    Connor Ogilvie
  • 19
    Jacob Farrell
  • 7
    Marlon Pack
  • 8
    John Swift
  • 15
    Franco Umeh-Chibueze
  • 25
    Makenzie Kirk
Arsenal
4-3-3
Kepa Arrizabalaga 13
Kepa
Arrizabalaga
Ben White 4
Ben
White
Christian Noergaard 16
Christian
Noergaard
Gabriel 6
Gabriel
Myles Lewis-Skelly 49
Myles
Lewis-Skelly
Eberechi Eze 10
Eberechi
Eze
Mikel Merino 23
Mikel
Merino
Ethan Nwaneri 22
Ethan
Nwaneri
Noni Madueke 20
Noni
Madueke
Gabriel Jesus 9
Gabriel
Jesus
Gabriel Martinelli 11
Gabriel
Martinelli
  • Entrenador
  • 0
    Mikel Arteta
  • Suplentes
  • 1
    David Raya
  • 7
    Bukayo Saka
  • 8
    Martin Oedegaard
  • 12
    Jurrien Timber
  • 14
    Viktor Gyoekeres
  • 29
    Kai Havertz
  • 36
    Martin Zubimendi
  • 41
    Declan Rice
  • 89
    Marli Salmon