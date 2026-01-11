Portsmouth recibirá a Arsenal en Fratton Park por la tercera ronda de la FA Cup 2025-26, en un clásico duelo de David contra Goliat.

​Los Gunners llegan como absolutos favoritos tras empatar 0-0 con Liverpool el jueves anterior, manteniéndose líderes de la Premier League con 46 puntos. Mikel Arteta confirmó que rotará el equipo para dar descanso a titulares clave como Saliba, Rice y Saka, dando oportunidades a fringe players como Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri y Viktor Gyökeres, quien necesita urgentemente recuperar confianza goleadora. Piero Hincapié es duda por lesión, mientras Riccardo Calafiori podría regresar.

​Portsmouth, en cambio, vive una pesadilla. Decimonovenos en el Championship con solo un punto sobre la zona de descenso, los Pompey vienen de caer 5-0 ante Bristol City en una performance desastrosa. El equipo cuenta con hasta nueve lesionados en el plantel, limitando severamente las opciones de John Mousinho. Terry Devlin, Conor Chaplin y Callum Lang son sus principales recursos.

​El antecedente favorece claramente al Arsenal: Portsmouth no les gana desde 1958, perdiendo 14 veces desde entonces. Sin embargo, la FA Cup siempre guarda espacio para la magia, y los locales buscarán aprovechar el factor cancha.

