Portsmouth recibirá a Arsenal en Fratton Park por la tercera ronda de la FA Cup 2025-26, en un clásico duelo de David contra Goliat.
Los Gunners llegan como absolutos favoritos tras empatar 0-0 con Liverpool el jueves anterior, manteniéndose líderes de la Premier League con 46 puntos. Mikel Arteta confirmó que rotará el equipo para dar descanso a titulares clave como Saliba, Rice y Saka, dando oportunidades a fringe players como Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri y Viktor Gyökeres, quien necesita urgentemente recuperar confianza goleadora. Piero Hincapié es duda por lesión, mientras Riccardo Calafiori podría regresar.
Portsmouth, en cambio, vive una pesadilla. Decimonovenos en el Championship con solo un punto sobre la zona de descenso, los Pompey vienen de caer 5-0 ante Bristol City en una performance desastrosa. El equipo cuenta con hasta nueve lesionados en el plantel, limitando severamente las opciones de John Mousinho. Terry Devlin, Conor Chaplin y Callum Lang son sus principales recursos.
El antecedente favorece claramente al Arsenal: Portsmouth no les gana desde 1958, perdiendo 14 veces desde entonces. Sin embargo, la FA Cup siempre guarda espacio para la magia, y los locales buscarán aprovechar el factor cancha.
⏱️ Portsmouth vs Arsenal, minuto a minuto
- Colby Bishop 3′
- Luke Le Roux 55′
- Gabriel Martinelli 25′
- Gabriel Martinelli 51′
- Andre Dozzell 8′
- Myles Lewis-Skelly 45′
- Resumen
- Alineaciones
Bursik
Devlin
Poole
Shaughnessy
Swanson
Dozzell
Le
Roux
Segecic
Chaplin
Blair
Bishop
- Entrenador
-
0John Mousinho
- Suplentes
-
30Ben Killip
-
2Jordan Williams
-
17Ibane Bowat
-
3Connor Ogilvie
-
19Jacob Farrell
-
7Marlon Pack
-
8John Swift
-
15Franco Umeh-Chibueze
-
25Makenzie Kirk
Arrizabalaga
White
Noergaard
Lewis-Skelly
Eze
Merino
Nwaneri
Madueke
Jesus
Martinelli
- Entrenador
-
0Mikel Arteta
- Suplentes
-
1David Raya
-
7Bukayo Saka
-
8Martin Oedegaard
-
12Jurrien Timber
-
14Viktor Gyoekeres
-
29Kai Havertz
-
36Martin Zubimendi
-
41Declan Rice
-
89Marli Salmon