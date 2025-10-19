Deportes Antofagasta y la Universidad de Concepción se enfrentan este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán por la fecha 28 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Los pumas llegan a este encuentro en el séptimo lugar con 37 puntos y se encuentran luchando por alcanzar la liguilla. Mientras que el campanil es el líder exclusivo del Ascenso con 49 puntos, por lo que quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

⚽ Antofagasta vs U de Concepción en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Antofagasta 3 0 Descanso : 1 0 Finalizado Universidad de Concepción Cristofer Salas 37′

Felipe Alvarez 90′ Adrian Cuadra 78′

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs U de Concepción?

El partido entre Deportes Antofagasta y Universidad de Concepción se juega este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán.

📅Fecha: Domingo 19 de octubre

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Calvo y Bascuñán (Antofagasta)

📺 ¿Dónde ver en vivo Antofagasta vs U de Concepción?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Antofagasta vs U de Concepción

Árbitro: Felipe González

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Carlos Poblete

Cuarto árbitro: Cristian Droguett

🧾 El XI de Antofagasta vs U de Concepción por la Primera B 2025

Fernando Hurtado; Byron Nieto, Brayams Viveros, Manuel Maluenda, Rodrigo Astorga, Zacarías Abuhabda; Fabián Manzano, Felipe Báez, Sergio Hinojosa; Cristofer Salas, Tobías Figueroa. DT: Luis Marcoleta.

🧾 El XI de U de Concepción vs Antofagasta por la Primera B 2025