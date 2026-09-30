Unión San Felipe no levanta cabeza y el dolor ya se nota en las caras. El Uní Uní volvió a sufrir en la Primera B tras caer por 1-0 ante San Luis, en un partido que se le escapó en los minutos finales con el tanto de Luis Muñoz.

Al término del compromiso, el portero Leandro Cañete se paró frente a las cámaras y terminó quebrándose, en una postal que grafica como ninguna lo que se vive puertas adentro en el elenco aconcagüino.

El llanto de Leandro Cañete tras la nueva caída de San Felipe

Con la voz entrecortada, el golero apuntó a la sensación que le dejó el resultado en conversación con TNT Sports: “Mucha bronca, mucha rabia, porque creo que el equipo se entrena, le mete, y que no se den las cosas es frustrante”.

El meta también se refirió a lo que significa estar metido en la pelea de abajo. “El descenso es duro, entonces, impotencia, porque el grupo trabaja, le mete, y las cosas… da bronca”, señaló.

La autocrítica del arquero de Unión San Felipe

Pese al desahogo, el portero no se quedó solo en la queja y puso el acento en los detalles que vienen marcando los últimos compromisos del cuadro sanfelipeño.

“Algo está faltando, algo hay que mejorar, hay que estar más concentrado”, manifestó el golero, quien volvió a lamentar que el equipo no pudiera convertir las ocasiones que generó.

El mensaje de Leandro Cañete a los hinchas de San Felipe

En medio del complicado escenario, el arquero tuvo palabras para la gente que sigue acompañando al Uní Uní en cada presentación.

“Me saco el sombrero por el apoyo, han sido súper fieles”, sostuvo el guardameta.

¿Cuándo vuelve a jugar Unión San Felipe?

El Uní Uní tendrá revancha rápida, ya que este domingo 4 de octubre a las 14:00 horas recibirá a Deportes Iquique en el Estadio Municipal de San Felipe, por el partido pendiente de la fecha 16 que la ANFP reprogramó.

Luego visitará a Rangers de Talca el lunes 12 de octubre, en un duelo directo por la permanencia en la Primera B.