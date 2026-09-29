Unión San Felipe y San Luis se vuelven a enfrentar por la fecha 25 de la Primera B 2026, en un partido pendiente que se disputará este miércoles 30 de septiembre.

El Uní Uní buscará recuperarse después de la derrota ante Deportes Copiapó, mientras que los Canarios llegan con la intención de seguir sumando en la parte alta de la clasificación.

¿Dónde y cómo ver en vivo Unión San Felipe vs San Luis?

El compromiso entre aconcagüinos y quillotanos contará con transmisión televisiva y vía streaming.

TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión San Felipe vs San Luis?

El partido correspondiente a la fecha 25 de la Primera B 2026 se disputará este miércoles 30 de septiembre.

Fecha: miércoles 30 de septiembre de 2026.

Hora: 18:00 horas.

Estadio: Municipal de San Felipe.

El encuentro será arbitrado por Fabián Reyes, los asistentes Diego Gamboa y Joaquín Arrué. El cuarto árbitro será Rodrigo Rivera, mientras que en el VAR estarán Reinerio Alvarado como encargado y Juan Ibarra como asistente.

¿Cómo llegan Unión San Felipe y San Luis?

Unión San Felipe llega a este compromiso después de caer por 4-1 ante Deportes Copiapó, resultado que complicó al conjunto aconcagüino en la parte baja de la tabla.

Antes de esa derrota, el Uní Uní había conseguido empates sin goles frente a Magallanes y Deportes Santa Cruz, por lo que buscará reencontrarse con el triunfo ante su público.

San Luis, en tanto, viene de derrotar por 2-1 a Deportes Antofagasta y llega al duelo instalado en la zona alta de la clasificación. Los Canarios intentarán aprovechar este partido pendiente para sumar nuevamente y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Primera B.

Últimos enfrentamientos entre Unión San Felipe y San Luis

El duelo más reciente entre ambos equipos se disputó el 4 de mayo de 2026, por la Liga de Ascenso. En aquella oportunidad, San Luis se impuso por 4-0 a Unión San Felipe.

El resultado marcó una amplia diferencia a favor de los Canarios, que ahora deberán visitar al equipo aconcagüino en el Estadio Municipal de San Felipe.

Formaciones de Unión San Felipe y San Luis

Formación de Unión San Felipe: Leandro Cañete; Martín Ramírez, Cristián Suárez, Valentín Perales, Diego Bravo; Luis García, Norberto Palmieri, Gonzalo Jara; Nicolás Braun, Patricio Muñoz, Franco Lobos. DT: Juan José Luvera.

Formación de San Luis: Fernando Abarzúa; Guillermo Avello, Ignacio Meza, Luis Muñoz, Vicente Durán; Nicolás Muñoz, Joel Torres, Facundo Juárez; Martín Carreño, Fabián Pastenes y Sebastián Parada. DT: Humberto Suazo.