Copiapó goleó a San Felipe por 4-1 a domicilio en el Valle del Aconcagua y se ilusiona con clasificar a la Liguilla del Ascenso, zona de la que quedó a solo dos puntos, con 34 contra 36 de Unión Española, que está en el umbral.

Por su parte, los sanfelipeños quedaron complicados con la zona de descenso apenas cuatro puntos por sobre Rangers, por lo que serán de infarto las últimas fechas de la Primera B.

Los goles de San Felipe vs Copiapó

Manuel López volvió a aparecer cuando su equipo lo necesitaba: el artillero trasandino rompió la paridad a los 36 minutos, tras quedar de frente al arco dentro del área, y encaminó el triunfo de los nortinos en el Valle del Aconcagua.

Ya en el complemento, el mismo atacante liquidó las esperanzas locales con su doblete personal a los 60′, dejando el compromiso completamente cuesta arriba para el Uní Uní.

El Copiapó no levantó el pie del acelerador y a los 67′ amplió las cifras con la conquista de Francisco Espoz, para después cerrar la faena en el tiempo agregado: John Santander puso el cuarto a los 93′.

El descuento sanfelipeño llegó demasiado tarde. Ya con el pleito resuelto, B. Vides cambió un penal por gol a los 90+8′para maquillar el marcador definitivo.

¿Cuándo vuelven a jugar San Felipe y Copiapó?

Unión San Felipe tendrá revancha rápida, ya que este miércoles 30 de septiembre a las 18:00 horas recibirá a San Luis de Quillota en el Estadio Municipal, por un partido pendiente de la fecha 25.

Deportes Copiapó, en tanto, volverá a la acción el sábado 3 de octubre a las 15:00 horas, cuando reciba a Deportes Puerto Montt en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, por la fecha 16 pendiente que la ANFP reprogramó aprovechando el receso de la fecha FIFA.