Un partido bien encaminado para Magallanes terminó descontrolándose en apenas cuatro minutos. El empate 1-1 ante Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla, por la fecha 25 de la Primera B 2026, dejó a los Carabeleros con diez jugadores en cancha y sin su entrenador en la banca, mientras que el León de Atacama logró rescatar un punto valioso gracias a Manuel López.

Los visitantes se habían puesto en ventaja a los 15 minutos con un gol de Matías Fredes, y controlaron sin sobresaltos el resto del primer tiempo. El complemento, sin embargo, cambió por completo el rumbo del encuentro: al minuto 55, el arquero Joaquín Muñoz fue expulsado con roja directa, y apenas cuatro minutos después, el técnico Miguel Ponce también terminó fuera del partido tras ser expulsado desde el banco.

Con su rival reducido a diez jugadores, Copiapó aprovechó la superioridad numérica para presionar en busca del empate, que llegó a los 72 minutos con la definición de Manuel López. El 1-1 se mantuvo hasta el final.

Cuándo vuelven a jugar Copiapó y Magallanes en la Primera B 2026

Con este resultado, Magallanes se queda sexto con 37 puntos, mientras que Copiapó llega a 31 unidades en el puesto 11.

Los Carabeleros recibirán a Deportes Puerto Montt el 13 de septiembre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo, mientras que Copiapó visitará a Unión San Felipe el 26 de septiembre a las 12:30 horas en el Municipal de San Felipe.