Un partido bien encaminado para Magallanes terminó descontrolándose en apenas cuatro minutos. El empate 1-1 ante Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla, por la fecha 25 de la Primera B 2026, dejó a los Carabeleros con diez jugadores en cancha y sin su entrenador en la banca, mientras que el León de Atacama logró rescatar un punto valioso gracias a Manuel López.

Los visitantes se habían puesto en ventaja a los 15 minutos con un gol de Matías Fredes, y controlaron sin sobresaltos el resto del primer tiempo. El complemento, sin embargo, cambió por completo el rumbo del encuentro: al minuto 55, el arquero Joaquín Muñoz fue expulsado con roja directa, y apenas cuatro minutos después, el técnico Miguel Ponce también terminó fuera del partido tras ser expulsado desde el banco.

💪⚽🔵⚪ GOLÓN DE LA CARABELA



Matías Fredes definió a lo crack, tras una gran asistencia, para anotar el 1-0 de Magallanes en su visita a Deportes Copiapó en este #MatchdayMiércoles, por la Fecha 25 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/5J07OZGH1T — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 9, 2026

Con su rival reducido a diez jugadores, Copiapó aprovechó la superioridad numérica para presionar en busca del empate, que llegó a los 72 minutos con la definición de Manuel López. El 1-1 se mantuvo hasta el final.

😮⚽⚪🔴 TODO IGUALADO EN LA REGIÓN DE ATACAMA



Manu López apareció en el lugar y el momento indicado para el 1-1 de Deportes Copiapó ante Magallanes, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 25 en la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/8HP7gDunsw — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 10, 2026

Cuándo vuelven a jugar Copiapó y Magallanes en la Primera B 2026

Con este resultado, Magallanes se queda sexto con 37 puntos, mientras que Copiapó llega a 31 unidades en el puesto 11.

Los Carabeleros recibirán a Deportes Puerto Montt el 13 de septiembre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo, mientras que Copiapó visitará a Unión San Felipe el 26 de septiembre a las 12:30 horas en el Municipal de San Felipe.