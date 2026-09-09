Datos Clave Fecha y hora: Miércoles 9 de septiembre, 20:30 horas Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Estadio: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

Deportes Copiapó y Magallanes se miden este miércoles en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la fecha 25 de la Primera B 2026. Los locales son décimos con 30 puntos y vienen de una derrota dolorosa ante San Marcos de Arica que los aleja de la zona de liguilla. El Manojito de Claveles, en cambio, es quinto con 36 unidades y llega con la urgencia de sumar para no quedar fuera de los puestos de clasificación en una tabla que sigue extraordinariamente apretada.

El antecedente entre ambos en esta temporada fue uno de los más dramáticos del campeonato: el 3 de mayo, Deportes Copiapó remontó de 0-2 para ganar 3-2 a Magallanes en el tiempo de descuento, con el gol de la victoria anotado en el último suspiro. Un resultado que los Carabeleros no olvidan y que añade un ingrediente extra a este reencuentro.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Copiapó vs Magallanes?

Deportes Copiapó vs Magallanes será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Copiapó vs Magallanes?

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Hora: 20:30 horas

Estadio: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

El partido será dirigido por Francisco Soriano, con Carlos Venegas y Cristóbal Berríos como asistentes y Héctor Jona como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Gastón Philippe, con Mario Salvo como AVAR.

Cómo llegan Deportes Copiapó y Magallanes a la fecha 25

Deportes Copiapó llega décimo con 30 puntos tras la derrota 1-2 ante San Marcos de Arica en la fecha 24, donde Manuel López puso a los atacameños en ventaja al minuto 37, pero Nahuel Donadell y Gonzalo Reyes dieron vuelta el marcador para los ariqueños en los últimos diez minutos. El León de Atacama necesita volver al triunfo en casa para no perder de vista la zona de liguilla, que está a solo cuatro puntos, y por eso oficializó la salida de Héctor Almandoz durante la semana y la llegada de Erwin Durán como nuevo DT.

Magallanes llega quinto con 36 puntos, pero viene de un empate 0-0 ante Unión San Felipe que lo dejó con sabor amargo. El Manojito de Claveles de Miguel Ponce ha tenido una segunda rueda de altibajos y necesita encadenar victorias para no quedar fuera de la zona de clasificación directa. La memoria del 3-2 sufrido ante Copiapó en mayo sirve como motivación extra para este miércoles.

Formaciones para Deportes Copiapó vs Magallanes

Deportes Copiapó formaría con: Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Agustín Ortiz, Salvador Sánchez, Nicolás Suárez; Claudio Zamorano, Axl Ríos, Carlos Ross, Manuel López, Francisco Espoz; Lautaro Palacios. DT: Erwin Durán.

Magallanes respondería con: Juan Pablo Zozaya; Matías Vásquez, Matías Cofré, Jeremías James, Hans Salinas; Bruno Liuzzi, Alonso Walters, Matías Osorio; Alessandro Toledo, Milton Alegre y Matías Fredes. DT: Miguel Ponce.

Minuto a minuto de Deportes Copiapó vs Magallanes