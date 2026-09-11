Datos Clave La decisión: El plantel solo tendrá libre el 18 de septiembre. La situación del club: 11° en la Primera B, fuera de la zona de liguilla. Su historial en el club: Es su tercer ciclo al mando de Deportes Copiapó.

Erwin Durán conoce bien la casa a la que volvió. El técnico asumió esta semana en Deportes Copiapó por tercera vez en su carrera, después de que el club decidiera desvincular a Héctor Almandoz tras una racha de tres derrotas consecutivas que lo dejó fuera de la zona de liguilla en la Primera B.

Con solo seis fechas por delante y el objetivo de meterse en los puestos de postemporada, Durán tomó una de sus primeras decisiones como entrenador: el plantel no tendrá descanso durante la semana de Fiestas Patrias.

La decisión que sorprendió al camarín

“No vamos a tener descanso porque necesitamos tiempo para trabajar, solamente tienen el día de mañana y pasado mañana volvemos, las fiestas solamente tienen un puro día, nada más, pero ellos lo entendieron porque saben que necesitamos tiempo para trabajar con mi cuerpo técnico”, aseguró el estratega.

El primer examen ya quedó atrás

Durán ya tuvo su bautismo en este nuevo ciclo: dirigió el empate 1-1 ante Magallanes en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, correspondiente a la fecha 25 del torneo. Copiapó llegó en desventaja tras el gol de Matías Fredes al minuto 15, pero encontró la igualdad en el complemento gracias a Manuel López, a los 72.

El León de Atacama marcha actualmente en la posición 11 de la Liga de Ascenso, a cuatro puntos de entrar a la zona de liguilla, objetivo que Durán ya fijó como prioridad absoluta para lo que resta de la temporada.