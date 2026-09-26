Unión San Felipe y Deportes Copiapó se enfrentan este sábado 26 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Felipe en un partido válido por la fecha 26 de la Primera B 2026. El compromiso se podrá ver en vivo a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

El elenco del Valle del Aconcagua llega necesitado de puntos, puesto que marcha penúltimo con 22, a solo cuatro del descenso. Por su parte, el León de Atacama es undécimo con 31 unidades y quiere sumar para acercarse a puestos de liguilla.

¿Quién transmite San Felipe vs Copiapó por la Primera B 2026?

El partido entre Unión San Felipe y Deportes Copiapó será transmitido a través de TNT Sports Premium y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs Copiapó por la Primera B 2026?

Unión San Felipe vs Deportes Copiapó juegan este sábado 26 de septiembre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

Fecha: Sábado 26 de septiembre

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal de San Felipe

¿Quién es el árbitro de San Felipe vs Copiapó?

El árbitro principal del partido entre San Felipe y Copiapó será Juan Ibarra.

Árbitro: Juan Ibarra

1er asistente: Sergio Lagos

2do asistente: Brian Ben-Hur

4to árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Benjamín Saravia

AVAR: Diego Gamboa

¿Cómo llegan San Felipe y Copiapó?

Unión San Felipe llega a este partido tras dos empates sin goles de manera consecutiva, el último de ellos fue como visitante frente a Magallanes. Los del Valle del Aconcagua, además, no ganan en la Primera B desde el 12 de agosto cuando se impusieron por la cuenta mínima a San Marcos de Arica.

Por su parte, Deportes Copiapó vive un panorama similar. Su última victoria fue el 17 de agosto cuando se impuso por 4-0 a Curicó Unido y desde entonces registra tres derrotas y un empate. En su último partido, el León de Atacama igualó 1-1 ante Magallanes.

Formaciones de San Felipe vs Copiapó

Formación de San Felipe

Leandro Cañete; Martín Ramírez, Cristián Suárez, Valentín Perales, Diego Bravo; Luis García, Mariano Galleguillos, Bryan González; Gonzalo Jara, Patricio Muñoz, Benjamín Aravena. DT: Juan José Luvera.

Formación de Copiapó

Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Salvador Sánchez, Nozomi Kimura, John Santander; Claudio Zamorano, Francisco Espoz, Enzo Fernández; Carlos Ross, Manuel López, Ignacio Fuenzalida. DT: Erwin Durán.