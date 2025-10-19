Deportes Concepción y San Luis jugarán un duelo clave por la fecha 28 de la Primera B, ambos cuadros se jugarán su chance de liguilla, con pocas fechas por jugar, los puntos serán vitales para Penquistas y Canarios. La victoria dejará muy bien posicionado al ganador y el que no sume deberá esperar los resultados de los otros que luchan por ese ansiado cupo.

Los locales vienen de empatar ante Santiago Wanderers en la región de Valparaíso, mientras que San Luis no salió del empate ante Recoleta en Quillota.

⚽Concepción vs San Luis en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Deportes Concepción 2 2 Descanso : 1 1 Finalizado San Luis Joaquín Larrivey 20′

Joaquín Larrivey 52′ Nicolas Molina 38′

Nicolas Molina 38′ Gabriel Sarria 90′ Resumen

Estadísticas de equipos 90 + 1 ‘ San Luis Gol regular : Gabriel Sarria 52 ‘ Deportes Concepción Gol regular : Joaquín Larrivey 38 ‘ San Luis Gol regular : Nicolas Molina 20 ‘ Deportes Concepción Gol regular : Joaquín Larrivey Últimos enfrentamientos DEP 2 – 2 SAN 19/10/2025 SAN 0 – 2 DEP 06/07/2025

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs San Luis?

El partido entre Concepción vs San Luis se jugará este domingo 19 de octubre, a partir de las 17:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

🏟 Estadio: Ester Roa Rebolledo de Concepción.

🗓 Fecha: Domingo 19 de octubre

🕗 Hora: 17:30 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Concepción vs San Luis?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🟣 El XI de Concepción vs San Luis por la Primera B 2025

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Carlos Morales, Diego Carrasco, Diego Zambrano; Brayan Valdivia, Josué Ovalle, Mario Sandoval, Nicolás Fuentes; Joaquín Larrivey.

DT: Patricio Almendra.

🟡 El XI de San Luis vs Concepción por la Primera B 2025

Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Facundo Juárez, Javier Retamales; Gino Albertengo, Nicolás Molina, Sebastián Parada.

DT: Fernando Guajardo.

