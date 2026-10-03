Deportes Copiapó cumplió con créces su objetivo en la fecha 16 de la Primera B 2026, ya que goleó de manera contundente a Deportes Puerto Montt, en un choque directo entre dos escuadras que pelean punto a punto por ingresar a zona de luiguilla de ascenso. Con goles de Manuel López, Jorge Ortiz y Lautaro Palacios, el León de Atacama selló una importantísima victoria en la división de plata.

Con este resultado, Deportes Copiapó trepa hasta la séptima ubicación con 37 unidades, y se instala en ubicaciones de clasificación a la próxima liguilla. Por su parte, Deportes Puerto Montt se estanca en la décima posición con 34 puntos, y queda a dos de Unión Española que ostenta el último cupo al mini-torneo por ascender.

Los goles de Copiapó vs Puerto Montt

En un parejo compromiso entre el León de Atacama y los Delfines, fueron los locales quienes lograron dar el primer golpe en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, de la mano de su goleador Manuel López. En el minuto 40′, Marcelo Filla mandó un centro rasante al centro del área que remató de primera López, para marcar la apertura del marcador.

En el segundo tiempo se vio una clara superioridad de Copiapó en el terreno de juego, quien aprovechó a la brevedad la oportunidad de aumentar su ventaja en el marcador. A los 50′ minutos, Jorge Ortiz aprovechó el despeje de Puerto Montt que quedó corto, y con un zapatazo de primera marcó el 2-0.

Para cerrar el compromiso y su ascenso a zona de liguilla, Deportes Copiapó consiguió su tercer gol desde el punto penal. En el minuto 85′, Lautaro Palacios quedaba de frente a la portería de los Delfines, y sufrió la infracción de Ariel Morales. El juez del compromiso no dudó y castigó a la visita con la pena máxima. Desde los doce pasos fue el mismo Palacios quien ejecutó el penal, con un remate cruzado que sellaría la goleada del León de Atacama.

¿Cuándo vuelven a jugar Copiapó y Puerto Montt?

Por la fecha 27 de la división de plata, Deportes Copiapó tendrá que seguir su misión de asegurar un puesto en la liguilla en casa, ya que el próximo domingo 11 de octubre tendrá que recibir al líder de la categoría, Cobreloa. El choque entre el León de Collao y Zorros se disputará a partir de las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Por su parte, Deportes Puerto Montt volverá a ver acción a mitad de semana, cuando visite a Colo Colo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. El duelo entre el Cacique y Delfines se jugará el próximo martes 6 de octubre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Los albos se encuentran arriba en el global por la cuenta mínima.