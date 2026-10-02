Deportes Copiapó y Deportes Puerto Montt se enfrentan este sábado por una jornada pendiente de la Primera B 2026, en un duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que buscan seguir sumando en la recta final del campeonato.

El cuadro nortino llega después de conseguir una contundente victoria ante Unión San Felipe, mientras que Puerto Montt viene de disputar los cuartos de final de la Copa Chile ante Colo Colo y ahora deberá volver a enfocarse en la Liga de Ascenso.

¿Dónde y cómo ver en vivo Copiapó vs Puerto Montt?

El partido entre Deportes Copiapó y Puerto Montt será transmitido exclusivamente vía streaming a través de HBO Max.

TV: No tendrá transmisión televisiva.

No tendrá transmisión televisiva. Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Puerto Montt?

El partido correspondiente a la fecha 16 pendiente de la Primera B 2026 se disputará este sábado 3 de octubre.

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026.

sábado 3 de octubre de 2026. Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla.

El encuentro será arbitrado por Francisco Gaggero, los asistentes Ignacio Cerda y Gabriel Vera. El cuarto árbitro será Gustavo Ahumada, mientras que en el VAR estarán Reinerio Alvarado como encargado y Claudio Urrutia como asistente. La programación oficial confirma el duelo para las 15:00 horas en el recinto copiapino.

¿Cómo llegan Copiapó y Puerto Montt a este partido?

Deportes Copiapó llega con un importante triunfo conseguido en su último partido por la Primera B. El equipo dirigido por Erwin Durán derrotó 4-1 a Unión San Felipe como visitante y alcanzó los 34 puntos en el campeonato.

La victoria tuvo como protagonista a Manuel López, quien marcó dos goles, mientras que Francisco Espoz y John Santander también anotaron para el conjunto nortino.

Puerto Montt, en tanto, viene de enfrentar a Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Chile. El elenco sureño cayó 1-0 en el Estadio Bicentenario Chinquihue, con un gol de Lautaro Pastrán en los descuentos.

Ahora, el cuadro dirigido por Emilio Mancilla vuelve a concentrarse en la Primera B, donde suma 34 puntos y se encuentra en la zona de clasificación a la liguilla por diferencia de goles respecto de Copiapó.

Últimos enfrentamientos entre Copiapó y Puerto Montt

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 22 de febrero de 2026, en el inicio de la Primera B. En aquella oportunidad, Puerto Montt derrotó 2-0 a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

Ahora, ambos volverán a encontrarse varios meses después, esta vez en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, con Copiapó buscando quedarse con los tres puntos como local.

Formaciones de Copiapó y Puerto Montt

Formación de Copiapó: Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Gastón Pérez, Nozomi Kimura, John Santander; Marcelo Filla, Claudio Zamorano, Francisco Espoz, Jorge Ortiz; Carlos Ross y Manuel López. DT: Erwin Durán.

Formación de Deportes Puerto Montt: Gonzalo Collao; Byron Nieto, Ariel Morales, Nicolás Mancilla, Francisco Calisto; Danilo Díaz, Juan Jaime, Yedar Naguil; Fabián Espinoza, Reiner Castro y Luciano Vásquez. DT: Emilio Mancilla.