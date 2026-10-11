La Primera B entra en su tramo decisivo y Copiapó vs Cobreloa reúne intereses fuertes en ambos lados de la tabla. El cuadro atacameño pelea por mantenerse entre los ocho primeros, mientras los loínos necesitan defender una ventaja mínima en la cima.
Los números dejan poco margen. Cobreloa suma 48 puntos en 26 partidos, con 13 triunfos, nueve empates y cuatro derrotas. Copiapó acumula 37 unidades, con diez victorias, siete igualdades y nueve caídas.
Copiapó vs Cobreloa EN VIVO: minuto a minuto
La previa de Copiapó vs Cobreloa
El partido enfrenta a dos equipos que llegan con objetivos distintos, pero con la misma necesidad de sumar.
Cobreloa es puntero con 48 puntos, sólo uno por encima de San Luis y cuatro sobre Santiago Wanderers. La pelea por el ascenso directo sigue completamente abierta, por lo que cualquier tropiezo puede modificar la parte alta.
Copiapó también está obligado a mirar la tabla. Los atacameños aparecen en el octavo lugar con 37 unidades, posición que por ahora les permite acceder a la liguilla, pero con Unión Española a sólo un punto y varios equipos todavía con opciones de acercarse.
El cuadro local llega además con confianza después de encadenar dos triunfos contundentes en el campeonato: 4-1 como visitante frente a Unión San Felipe y 3-0 sobre Puerto Montt.
¿Cómo llegan Copiapó y Cobreloa?
Copiapó viene de su mejor tramo reciente. El equipo de Erwin Durán derrotó 3-0 a Puerto Montt en su último partido y antes había goleado 4-1 a Unión San Felipe.
Sus cinco encuentros más recientes incluyen además un empate 1-1 con Magallanes, una derrota 2-1 ante San Marcos de Arica y la caída 4-0 frente a Deportes Antofagasta.
Cobreloa, en tanto, viene de caer 2-1 ante Coquimbo Unido por Copa Chile, resultado que puso fin a su participación en ese torneo. En Primera B su presente es distinto: derrotó 1-0 a Deportes Temuco y previamente superó por el mismo marcador a Santiago Wanderers.
Los loínos han construido su liderato sobre una campaña de 13 triunfos, nueve empates y sólo cuatro derrotas, además de una diferencia de gol de +17.
Formaciones de Copiapó vs Cobreloa
Formación de Deportes Copiapó: Nicolás Temperini; Marcelo Filla, Agustín Ortiz, Fabián Torres, John Santander; Claudio Zamorano, Francisco Espoz, Enzo Fernández; Carlos Ross, Manuel López y Jorge Ortiz. DT: Erwin Durán.
Formación de Cobreloa: Diego Tapia; David Tapia, Diego García, Rodolfo González, Matías Tapia; Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica, Facundo Velazco, Cristián Muga, Cristián Insaurralde; Gustavo Gotti. DT: Mario Salas.
¿Dónde ver Copiapó vs Cobreloa EN VIVO?
Copiapó vs Cobreloa será transmitido por TNT Sports.
El compromiso también podrá verse vía streaming mediante TNT Sports en HBO Max, mientras que en AlAireLibre.cl estará disponible el minuto a minuto.
- Partido: Deportes Copiapó vs Cobreloa.
- Fecha: domingo 11 de octubre.
- Hora: 15:00 horas.
- Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla.
- TV: TNT Sports.
- Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- Cobertura: AlAireLibre.cl.
¿Quién es el árbitro de Copiapó vs Cobreloa?
Piero Maza será el árbitro principal del encuentro entre Deportes Copiapó y Cobreloa.
El equipo arbitral estará compuesto por:
- Árbitro: Piero Maza Gómez.
- Asistente 1: Manuel Marín Vargas.
- Asistente 2: Nicolás Medina Matus.
- Cuarto árbitro: Gastón Philippe Noriega.
- VAR: Matías Assadi Quintana.
- AVAR: Alan Sandoval Rodríguez.
¿Cómo está el historial entre Copiapó y Cobreloa?
El historial favorece a Cobreloa. Los registros disponibles contemplan 15 enfrentamientos, con siete victorias loínas, cinco empates y tres triunfos de Deportes Copiapó.
El antecedente más reciente también terminó en manos naranjas: el 16 de mayo de 2026, Cobreloa ganó 4-1 en Calama por Primera B.
Durante 2025 hubo tres empates 1-1, mientras que Cobreloa también se impuso 3-0 por Copa Chile.
Copiapó tendrá ahora la oportunidad de cortar esa tendencia en casa, precisamente en un momento en que necesita proteger su lugar entre los ocho primeros.