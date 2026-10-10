Deportes Copiapó y Cobreloa se enfrentan este domingo por la Fecha 27 de la Primera B 2026, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Los locales vienen de encadenar dos triunfos consecutivos y quieren seguir escalando, mientras que los loínos pelean en la cima por el ascenso directo a Primera División.

El historial reciente favorece con claridad a la visita: en la primera rueda, Cobreloa goleó 4-1 en el Zorros del Desierto, y en los últimos cinco cruces entre ambos los atacameños no han podido ganar.

¿Dónde ver EN VIVO Copiapó vs Cobreloa?

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Cobreloa?

Fecha: Domingo 11 de octubre

Domingo 11 de octubre Hora: 15:00 horas

15:00 horas Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla (Copiapó)

Árbitros de Copiapó vs Cobreloa

Árbitro: Piero Maza

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Nicolás Medina

4to árbitro: Gastón Philippe

VAR: Matías Assadi

AVAR: Alan Sandoval

¿Cómo llegan Copiapó vs Cobreloa?

Deportes Copiapó atraviesa su mejor momento del semestre. El equipo de Erwin Durán goleó 3-0 a Deportes Puerto Montt en el Luis Valenzuela, con tantos de Manuel López, Jorge Ortiz y un penal de Lautaro Palacios en los minutos finales, resultado que llegó tras el 4-1 sobre Unión San Felipe en el Municipal sanfelipeño. Dos triunfos al hilo que lo tienen ilusionado con acercarse a la zona de liguilla.

Cobreloa, en cambio, llega con sensaciones mezcladas. Los loínos vencieron 1-0 a Deportes Temuco en el Germán Becker con un gol agónico de Tomás Aránguiz en el 90’+5, justo después de haber ingresado, y en la Primera B se mantienen peleando el ascenso directo. En la Copa Chile, sin embargo, el equipo de Mario Salas quedó eliminado por Coquimbo Unido: tras caer 1-2 en Calama, volvió a perder 2-1 en el Sánchez Rumoroso.

Formaciones de Copiapó vs Cobreloa

Posible formación de Deportes Copiapó: Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Carlos Ross, Marcelo Filla, Francisco Espoz; Diego Opazo, John Santander, Nozomi Kimura; Jorge Ortiz, Manuel López y Enzo Fernández. DT: Erwin Durán.

Posible formación de Cobreloa: Diego Tapia; Rodolfo González, Matías Tapia, Lucas Cornejo, Elson Tapia; Cristian Muga, Jorge Gatica, Matías Sandoval; Gustavo Gotti, Álvaro Delgado y Facundo Velazco. DT: Mario Salas.