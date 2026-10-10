Deportes Copiapó y Cobreloa se enfrentan este domingo por la Fecha 27 de la Primera B 2026, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Los locales vienen de encadenar dos triunfos consecutivos y quieren seguir escalando, mientras que los loínos pelean en la cima por el ascenso directo a Primera División.
El historial reciente favorece con claridad a la visita: en la primera rueda, Cobreloa goleó 4-1 en el Zorros del Desierto, y en los últimos cinco cruces entre ambos los atacameños no han podido ganar.
¿Dónde ver EN VIVO Copiapó vs Cobreloa?
- TV: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Cobreloa?
- Fecha: Domingo 11 de octubre
- Hora: 15:00 horas
- Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla (Copiapó)
Árbitros de Copiapó vs Cobreloa
- Árbitro: Piero Maza
- 1er asistente: Manuel Marín
- 2do asistente: Nicolás Medina
- 4to árbitro: Gastón Philippe
- VAR: Matías Assadi
- AVAR: Alan Sandoval
¿Cómo llegan Copiapó vs Cobreloa?
Deportes Copiapó atraviesa su mejor momento del semestre. El equipo de Erwin Durán goleó 3-0 a Deportes Puerto Montt en el Luis Valenzuela, con tantos de Manuel López, Jorge Ortiz y un penal de Lautaro Palacios en los minutos finales, resultado que llegó tras el 4-1 sobre Unión San Felipe en el Municipal sanfelipeño. Dos triunfos al hilo que lo tienen ilusionado con acercarse a la zona de liguilla.
Cobreloa, en cambio, llega con sensaciones mezcladas. Los loínos vencieron 1-0 a Deportes Temuco en el Germán Becker con un gol agónico de Tomás Aránguiz en el 90’+5, justo después de haber ingresado, y en la Primera B se mantienen peleando el ascenso directo. En la Copa Chile, sin embargo, el equipo de Mario Salas quedó eliminado por Coquimbo Unido: tras caer 1-2 en Calama, volvió a perder 2-1 en el Sánchez Rumoroso.
Formaciones de Copiapó vs Cobreloa
Posible formación de Deportes Copiapó: Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Carlos Ross, Marcelo Filla, Francisco Espoz; Diego Opazo, John Santander, Nozomi Kimura; Jorge Ortiz, Manuel López y Enzo Fernández. DT: Erwin Durán.
Posible formación de Cobreloa: Diego Tapia; Rodolfo González, Matías Tapia, Lucas Cornejo, Elson Tapia; Cristian Muga, Jorge Gatica, Matías Sandoval; Gustavo Gotti, Álvaro Delgado y Facundo Velazco. DT: Mario Salas.