Las diferentes categorías del fútbol chileno comienzan su recta final. Y como en cada temporada, los descensos y los ascensos en el Campeonato Nacional y la Primera B son las luchas que suelen concitar buena parte del interés de los fanáticos. Nadie quiere perder espacio y, a la vez, todos buscan recuperar su sitial en la máxima categoría.

Pero más allá de esa actualidad, y haciendo una mirada al pasado, Al Aire Libre se preguntó cuáles son los cuadros del fútbol chileno que menos temporadas han estado en Primera División. Para ello, se consideraron solamente a los equipos que militan en algunas de las cinco categorías de nuestro balompié: Primera, Primera B, Segunda, Tercera A y Tercera B.

De ellos, hay un quintuple empate en el primer puesto con solo dos años en el fútbol grande, aunque uno de los involucrados, Deportes Limache, puede escapar de ese sitio si logra mantenerse en 2026, ya que de esa forma, en 2027 llegaría a tres.

Los otros que suman solo dos presencias, y que en el corto plazo, no cambiarán esta situación son: Trasandino, Deportes Ovalle y Deportes Valdivia. Diferente es el caso de Deportes Copiapó, que actualmente pelea por un cupo para a Liguilla de Ascenso de la Primera B, por lo que en 2027, bien podría regresar.

De Primera a la última categoría del fútbol chileno

Un tema que llama la atención es que cuatro de los cuadros que están en el Top 10 del listado militan actualmente en la Tercera B, que es la última categoría competitiva.

En este caso aparecen algunos históricos como Arturo Fernández Vial o Deportes Valdivia. A ellos se suman Deportes Ovalle e Iberia. Por su parte, Deportes Puerto Montt (10) y Lota Scwhager (13) escaparon por poco de aparecer en el ranking.

Los 10 clubes chilenos con menos temporadas en Primera División # Club Temporadas Años en Primera Categoría 2026 1 Deportes Limache 2 2025, 2026 Primera División 1 Deportes Copiapó 2 2023, 2024 Primera B 1 Trasandino 2* 1983, 1984 Segunda División 1 Deportes Ovalle 2 1976, 1977 Tercera B 1 Deportes Valdivia 2 1988, 1989 Tercera B 6 San Marcos de Arica 7 1982–1985, Transición 2013, 2014-15, 2015-16 Primera B 7 Curicó Unido 8 2009, Transición 2017, 2018–2023 Primera B 8 Arturo Fernández Vial 9 1983–1984, 1986–1992 Tercera B 8 Provincial Osorno 9 1991, 1993–1998, 2000, 2008 Segunda División 8 Iberia 9 Etapa en Santiago (última en 1954) Tercera B Incluye solo clubes que compiten en 2026 en Primera, Primera B, Segunda, Tercera A o Tercera B. Cada club hereda la historia de sus antecesores, y la temporada 2026 se cuenta como jugada. * Algunas fuentes atribuyen a Trasandino tres temporadas en Primera; RSSSF y las tablas oficiales registran solo 1983 y 1984. Fuente: elaboración propia con datos de RSSSF y la ANFP.

Los 5 con más temporadas en Primera División

Colo Colo es el único equipo del fútbol chileno que jamás ha perdido la categoría. Por ende, es el cuadro que más temporadas acumula en la Primera División. Un poco más atrás están Unión Española, Universidad de Chile, Universidad Católica y Audax Italiano.