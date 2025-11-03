El campeonato de la Primera B 2025 tuvo un final tan intenso como lamentable. Luego del 3-0 de la U de Concepción que selló su regreso a la máxima categoría, la tensión en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla se desbordó entre empujones, insultos y agresiones.

En ese contexto, el volante Jairo Coronel perdió el control y golpeó al paramédico Ernesto Llorca, histórico miembro del cuerpo médico del cuadro penquista. La escena, captada por cámaras y viralizada en redes sociales, provocó repudio generalizado y motivó la intervención de la Fiscalía de Atacama, que actuó de oficio al considerar la gravedad del hecho y su impacto en un espectáculo deportivo.

⚖️ ¿Qué medidas tomó la Fiscalía de Atacama contra Jairo Coronel?

El Fiscal Adjunto de Copiapó, Luis Miranda, confirmó que el jugador fue formalizado por lesiones leves, invocando la Ley de Violencia en los Estadios, legislación reservada para hechos violentos ocurridos en recintos deportivos.

“El 1° de noviembre, en horas de la noche, en el marco de un partido de fútbol de Deportes Copiapó con Universidad de Concepción, hubo un delito de lesiones. Por la Ley de Violencia en los Estadios se formalizó al imputado y se fijó un plazo de investigación de tres meses, prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y una fecha de salida alternativa”, explicó el fiscal Miranda.

El mediocampista quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, aunque fue liberado tras la audiencia del domingo. La investigación se extenderá durante tres meses, periodo en el que Coronel deberá cumplir con las medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.

🕵️‍♂️ ¿Qué reveló la PDI sobre la investigación?

El subprefecto Luis Millapán, jefe de la Bicrim Copiapó, detalló que la PDI realizó una investigación conjunta con la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

“Oficiales policiales llevaron a cabo una serie de indagatorias sobre el hecho, enfocadas en la revisión de cámaras y la toma de declaraciones a testigos de lo sucedido, y al mismo imputado, un jugador de nacionalidad uruguaya perteneciente al plantel de Deportes Copiapó, quien había sido previamente detenido por Carabineros”, indicó.

El funcionario Ernesto Llorca fue atendido tras el encuentro y se encuentra fuera de riesgo, aunque con lesiones constatadas. Desde Universidad de Concepción repudiaron la agresión y remarcaron que “la violencia no puede tener espacio en el fútbol chileno”.

⚽ ¿Qué sanciones arriesgan Jairo Coronel y Deportes Copiapó?

El Tribunal de Disciplina de la ANFP también analizará el caso y podría aplicar una sanción ejemplar al jugador y al club nortino. Coronel arriesga suspensiones y multas por conducta violenta, mientras que Deportes Copiapó enfrenta la posibilidad de sanciones económicas e incluso restricciones de público por fallas en seguridad.

El “León de Atacama” cierra así una temporada marcada por frustración y polémicas: perdió el ascenso directo, protagonizó un bochornoso final y ahora queda bajo la lupa de la justicia y la ANFP.

