Datos Clave Resultado fecha 13: Recoleta y Cobreloa empataron 2-2 en el estadio Municipal Leones Sánchez por la decimotercera jornada de la Liga de Ascenso. Gol anulado: Un tanto de Germán Estigarribia no fue validado para Recoleta en el primer tiempo cuando el marcador estaba 1-0 a favor del local. Reacción viral: El ex árbitro Pablo Pozo publicó en X que Pancho Arrué “se comporta como DT amateur” tras las protestas del cuerpo técnico local.

El empate 2-2 entre Recoleta y Cobreloa por la fecha 13 de la Primera B generó una polémica que se extendió mucho más allá del pitazo final. El exárbitro internacional Pablo Pozo cargó públicamente contra Francisco “Pancho” Arrué, técnico del cuadro santiaguino, en X, luego de que el cuerpo técnico reclamara por un gol de Germán Estigarribia no validado en el primer tiempo, cuando Recoleta ganaba 1-0 en el estadio Municipal Leones Sánchez.

El tanto anulado pudo haber puesto el marcador 2-0 a favor del local. Con los tres puntos, Recoleta habría escalado hasta la quinta posición de la tabla. En cambio, el empate lo mantuvo séptimo con 20 puntos, mientras Cobreloa conservó el liderato con 25 unidades y se fue de Santiago con un resultado que sus rivales directos consideraron un regalo desaprovechado.

¿Qué dijo Pablo Pozo sobre el DT de Recoleta?

“El DT de Recoleta Pancho Arrué se viste como europeo… se cree europeo, pero se comporta como DT amateur y Bishara (su ayudante) peor…”, escribió Pozo en X tras el partido. El exréferi cerró con una segunda publicación: “Una vergüenza… aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Paren el webeo (sic)…”

Sus palabras circularon con rapidez entre los seguidores del torneo del Ascenso, donde la polémica por el gol no validado ya era el tema central del partido incluso antes de que el ex réferi publicara su opinión en X.

El DT De Recoleta Pancho Arrue se viste como Europeo… se cree Europeo…. Pero se comporta como DT Amateur y Bishara peor… una vergüenza… aunque la mona se viste de seda, mona se queda… paren el webeo… — Pablo A. Pozo Q. (@puntopenal10) May 21, 2026

¿Cómo quedó la tabla tras la fecha 13?

Cobreloa cerró la jornada en el primer lugar con 25 puntos, pero la cima tiene tres perseguidores igualados: Santiago Wanderers, San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt comparten el segundo puesto con 22 unidades: si cualquiera de los tres gana en esta misma fecha, iguala al líder nortino en lo alto de la tabla y la pelea por el ascenso directo se abre por completo.

Recoleta quedó en el séptimo lugar con 20 puntos, a cinco del líder tras la fecha 13: una distancia recuperable en el papel, pero solo si el equipo deja de ceder puntos de local. Para Arrué, el partido dejó una herida doble: los tres puntos que se escaparon y la exposición pública de su reacción en el banco. El gol anulado a Estigarribia será la excusa; lo que ocurrió en la banca, el debate que persiste. Más análisis del torneo, en nuestra cobertura completa de la temporada.

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