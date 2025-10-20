Las distintas competencias del fútbol chileno están en su recta final, por lo que cada partido es de suma importancia. Por ello, los distintos equipos se juegan el todo por el todo en estas últimas fechas para conseguir sus respectivos objetivos.

En ese contexto, el pasado fin de semana dejó un nuevo entrenador damnificado, quien pese a tener un gran arranque y estar peleando en la parte alta, terminó dejando la dirección técnica de su equipo producto de los malos resultados.

😮 DT deja su cargo en la Primera B

Se trata del director técnico de Recoleta, Luis Landeros, quien dejó su cargo este lunes producto de la seguidilla de resultados adversos que tuvo su equipo, donde sumó 8 partidos seguidos sin triunfos.

El pasado fin de semana, el elenco textilero cayó por 3-2 frente a Rangers en condición de local, y tras ello, el DT y la dirigencia optaron por mutuo acuerdo poner fin a su contrato.

Luis Landeros dejó de ser DT de Recoleta © Pedro Tapia/Photosport

😨 Recoleta se aleja de la liguilla en la Primera B

Si bien estuvieron peleando en la parte alta durante algunos tramos del torneo, actualmente Recoleta marcha décimo en la Primera B.

El equipo metropolitano tiene 34 puntos y se encuentra lejos de los puestos de liguilla para luchar por el ascenso.

