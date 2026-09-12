Magallanes y Deportes Puerto Montt son los encargados de abrir la fecha 26 de la Primera B 2026. La Academia recibe al Velero este domingo 13 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo en un partido que se podrá ver en vivo a través de TNT Sports y HBO Max.

Este compromiso será clave para ambas escuadras en la lucha por conseguir un cupo para la Liguilla de Ascenso. Los locales llegan en el sexto lugar con 37 puntos, mientras que la visita es octava con 34 unidades.

¿Quién transmite Magallanes vs Puerto Montt por la Primera B 2026?

El cruce entre Magallanes y Deportes Puerto Montt será transmitido a través de TNT Sports y vía streaming en la plataforma de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Puerto Montt por la Primera B 2026?

Magallanes vs Deportes Puerto Montt juegan este domingo 13 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por la Primera B 2026.

Fecha: Domingo 13 de septiembre

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal de San Bernardo

Árbitros de Magallanes vs Puerto Montt

Árbitro: Nicolás Pozo

1er asistente: Wladimir Silva

2do asistente: Cristian Espindola

4to árbitro: Benjamín Saravia

VAR: Víctor Abarzúa

AVAR: Marcelo Wilson

¿Cómo llegan Magallanes y Puerto Montt?

Magallanes llega a este duelo sin conocer de victorias hace cuatro fechas. La Academia acumula una derrota y dos empates en sus últimos tres duelos. La jornada anterior, igualó 1-1 en su visita a Deportes Copiapó, resultado que la dejó en el sexto lugar con 37 puntos.

Por su parte, Deportes Puerto Montt viene de sufrir una dolorosa derrota en condición de local. El Velero cayó por 2-1 ante Rangers de Talca, resultado que lo dejó en el octavo puesto de la clasificación con 34 unidades.

La última vez que ambas escuadras se vieron las caras fue el pasado 8 de mayo en el Estadio Chinquihue cuando los locales se impusieron por 2-0.

Formaciones de Magallanes vs Puerto Montt

Formación de Magallanes

Juan Pablo Zozaya; Matías Vásquez, Jeremías James, Matías Cofré, Felipe Yañez; Alonso Walters, Matías Osorio, Bruno Liuzzi; Alessandro Toledo, Milton Alegre y Matías Fredes. DT: Miguel Ponce.

Formación de Puerto Montt

Luis Ureta; Diego Mancilla, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto, Kevin Egaña; Danilo Díaz, Alexis Sabella, José Cárdenas, Cristóbal Vargas; Richard Paredes. DT: Emilio Mancilla.

Magallanes vs Puerto Montt minuto a minuto