El fútbol chileno está viendo el surgimiento de un nuevo clásico. Deportes Recoleta y Unión Española se vieron por primera vez en la historia el pasado 1 de febrero en la Copa Chile, y la Furia Roja se impuso 1-0 con gol de Gustavo Estigarribia. Hoy llega la revancha en el mismo Estadio Municipal de Recoleta por el Primera B 2026, pero con puntos del campeonato en juego.

Para los los hispanos, que buscan retornar a la Primera División tras 28 años en el ascenso, este viernes es una oportunidad de demostrar que la caída de 2025 fue el punto de partida de algo más grande.

📺 ¿Qué canal transmite Recoleta vs Unión Española EN VIVO?

El partido entre Deportes Recoleta y Unión Española no irá por por ninguna señal de televisión de TNT Sports

👉 Para ver el partido online necesitas una suscripción activa a HBO MAX.

🕒 ¿A qué hora juega Recoleta vs Unión Española por la Fecha 2?

El encuentro está programado para:

📆 Viernes 27 de febrero de 2026

⏰ 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez — Recoleta, Santiago

🏆 Fecha 2 – Liga de Ascenso Caixun 2026

🧑‍⚖️ Árbitro: Nicolás Pozo Quinteros



¿Dónde ver Recoleta vs Unión Española EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir exclusivamente en vivo y online a través de:

HBO MAX (streaming oficial para todo Chile)



🎁 ¿Dónde ver GRATIS Recoleta vs Unión Española?

No hay señal abierta confirmada para este partido. Sin embargo, puedes seguir la cobertura del Clásico del Barrio GRATIS en AlAireLibre.cl

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Deportes Recoleta Sin Comenzar Unión Española

¿Cómo llega Deportes Recoleta a la Fecha 2?

Recoleta viene de la Copa Chile con sensaciones mixtas: perdió 0-1 ante Unión Española el 1 de febrero, un resultado que pica y que convierte esta Fecha 2 del campeonato en una oportunidad inmediata de revancha.

El club recoletano fue el que bautizó este duelo como el «Clásico del Barrio», resaltando el vínculo territorial entre ambas comunas. Para el técnico de Recoleta, la clave será imponer el ritmo en casa y capitalizar la energía de su hinchada. Jugar en el Municipal de Recoleta, con su gente y el orgullo barrial en juego, es el mejor argumento para revertir el resultado de Copa Chile.

¿Cómo llega Unión Española a la Primera B?

La Furia Roja afronta la que quizás es la temporada más dolorosa de su historia reciente: compite en la Primera B tras perder la categoría en 2025, después de 28 años en Primera División. El regreso al ascenso no ha llegado sin ruido: el club enfrenta un complejo escenario interno, pero deportivamente se sostiene gracias a un plantel con experiencia de categoría.

La victoria 1-0 ante Recoleta en la Copa Chile el 1 de febrero —con el gol de Gustavo Estigarribia— le dio confianza para arrancar. Para el técnico de la Furia Roja, ganar en esta Fecha 2 sería dar un golpe de autoridad que instalaría a Unión Española como favorito al ascenso directo.