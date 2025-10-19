Deportes Temuco y Santa Cruz animarán un importante duelo por una nueva fecha de la Primera B, en el Germán Becker ambos elencos verán como su suerte puede cambiar para quedarse en la división. Desde las 17:30 horas de este domingo, el Pije y Santacruzanos podrán timbrar su estadía o seguir sufriendo con el descenso.
Deportes Temuco es décimotercero con 29 unidades y viene de perder con Cobreloa en Calama, mientras que Santa Cruz empató sin goles ante U San Felipe en la fecha anterior. La visita también necesita de puntos porque es decimoquinto con 27 puntos y ojo que la diferencia de goles también juega.
⚽Temuco vs Santa Cruz en vivo, por la Primera B: minuto a minuto
- Camilo Nunez 90′
- Resumen
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Santa Cruz?
El partido entre Temuco vs Santa Cruz se jugará este domingo 19 de octubre, a partir de las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker de Temuco.
🏟 Estadio: Germán Becker de Temuco.
🗓 Fecha: Domingo 19 de octubre
🕗 Hora: 17:30 horas
📡 ¿Dónde ver en vivo Temuco vs Santa Cruz?
📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
🟢 El XI de Temuco vs Santa Cruz por la Primera B 2025
Yerko Urra; Brayan Troncoso, Enzo Lettieri, Vicente Lavín; Camilo Núñez, Diego Buonanotte, Fabián Espinoza; Damián González, Luis Acevedo, Roberto Riveros.
DT: Héctor Sanhueza.
🔵 El XI de Santa Cruz vs Temuco por la Primera B 2025
Juan Dobboletta; Cristóbal Moreno, Hardy Cavero, Jesús Pino, Rodrigo Sandoval, Simón Contreras; Diego Urzúa, Jaime Carreño, Luis Muñoz; Milton Alegre, Nicolás Rivera.
DT: Jhon Armijo.