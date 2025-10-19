Deportes Temuco y Santa Cruz animarán un importante duelo por una nueva fecha de la Primera B, en el Germán Becker ambos elencos verán como su suerte puede cambiar para quedarse en la división. Desde las 17:30 horas de este domingo, el Pije y Santacruzanos podrán timbrar su estadía o seguir sufriendo con el descenso.

Deportes Temuco es décimotercero con 29 unidades y viene de perder con Cobreloa en Calama, mientras que Santa Cruz empató sin goles ante U San Felipe en la fecha anterior. La visita también necesita de puntos porque es decimoquinto con 27 puntos y ojo que la diferencia de goles también juega.

⚽Temuco vs Santa Cruz en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Deportes Temuco 0 0 Descanso : 0 0 Finalizado Deportes Santa Cruz Camilo Nunez 90′ Resumen

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ Deportes Temuco Tarjeta roja : Camilo Nunez Últimos enfrentamientos DEP 0 – 0 DEP 19/10/2025 DEP 2 – 0 DEP 05/07/2025 DEP 3 – 1 DEP 14/09/2024 DEP 1 – 1 DEP 04/05/2024 DEP 1 – 2 DEP 15/10/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Temuco vs Santa Cruz?

El partido entre Temuco vs Santa Cruz se jugará este domingo 19 de octubre, a partir de las 17:30 horas en el Estadio Germán Becker de Temuco.

🏟 Estadio: Germán Becker de Temuco.

🗓 Fecha: Domingo 19 de octubre

🕗 Hora: 17:30 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Temuco vs Santa Cruz?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🟢 El XI de Temuco vs Santa Cruz por la Primera B 2025

Yerko Urra; Brayan Troncoso, Enzo Lettieri, Vicente Lavín; Camilo Núñez, Diego Buonanotte, Fabián Espinoza; Damián González, Luis Acevedo, Roberto Riveros.

DT: Héctor Sanhueza.

🔵 El XI de Santa Cruz vs Temuco por la Primera B 2025

Juan Dobboletta; Cristóbal Moreno, Hardy Cavero, Jesús Pino, Rodrigo Sandoval, Simón Contreras; Diego Urzúa, Jaime Carreño, Luis Muñoz; Milton Alegre, Nicolás Rivera.

DT: Jhon Armijo.

