La Primera B del fútbol chileno se paralizará este sábado 1 de noviembre en su última fecha con el prometedor encuentro que cita a Deportes Copiapó y U de Concepción, los punteros del campeonato que jugarán una verdadera final por el ansiado ascenso en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, recinto donde ejerce la localía el elenco nortino.

Precisamente, Copiapó anunció recientemente que el encuentro con la escuadra del campanil se jugará solamente con público local por indicación de la Delegación Presidencial de Atacama y autoridades regionales aludiendo a motivos de seguridad, medida que claramente no gustó en la UdeC y que motivó un potente descargo del conjunto sureño.

⚽ En UdeC no quedaron para nada contentos con la postura de Copiapó

Aunque en su comunicado oficial Copiapó indica que: “como institución propusimos la realización del encuentro con ambas hinchadas”, la decisión final no dejó para nada satisfechos a la gente de la UdeC, que respondió de vuelta a esta medida.

También mediante un escrito, el conjunto penquista manifestó su enfado por no poder contar con su gente en el estadio del elenco atacameño para este sábado. “Lamentamos enormemente que una decisión del club local empañe la fiesta del fútbol chileno, privando a quienes nos acompañaron durante esta temporada 2025 hasta llegar a este encuentro decisivo”, señalan en su comunicado.

“Como institución creemos que cualquier decisión que se tome contraria a la sana competencia debe ser reconsiderada. El privar a hinchas de excelentes comportamientos y familias de jugadores de estar presentes en este partido, con las medidas mínimas de protección, nos parece que afecta el deporte que amamos”, agregan en su respuesta.

La U de Conce exige entradas para su gente en el estadio de Copiapó/ © Photosport

😮 UdeC exige revertir la decisión de Copiapó y poner entradas a disposición

En su mismo descargo, desde UdeC exigen que pueda analizarse el revertir esta medida de parte de Copiapó con una especial petición de por medio.

“Solicitamos formalmente que se nos entreguen los antecedentes que fundamentan la toma de esta decisión por parte del Club Deportes Copiapó e instamos a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a la Delegación Presidencial de Atacama y por último al club local a revertir esta decisión, habilitando al menos 400 entradas para la familia UdeC”, cierran en su misiva.