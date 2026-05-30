Se acaba la temporada europea con el duelo entre PSG y Arsenal por la gran final de la Champions League, un duelo inédito que promete paralizar el continente europeo y capturar la atención de millones de espectadores a nivel global. Ambos equipos buscan su primera corona en el torneo de clubes más prestigioso del mundo, una oportunidad única para consolidar sus ambiciosos proyectos deportivos y meterse de lleno en la élite histórica de este deporte.

El conjunto parisino llega a esta trascendental instancia tras superar eliminatorias sumamente complejas, demostrando una madurez colectiva y un equilibrio táctico que no se le había visto en ediciones anteriores de la competición. Por su parte, la escuadra de Londres arriba a este compromiso con un presente brillante, respaldado por un funcionamiento ofensivo vistoso y fluido que ha enamorado a los seguidores del buen fútbol. Sigue todos los detalles de este electrizante duelo en vivo y minuto a minuto.

PSG vs Arsenal, minuto a minuto

La previa de la final de la Champions League

La expectación en los días previos ha alcanzado niveles históricos. Los entrenadores han diseñado planes milimétricos para contrarrestar las mayores virtudes del adversario. El PSG intentará imponer condiciones mediante la explosividad de sus atacantes por las bandas y una presión asfixiante en la mitad de la cancha, buscando forzar errores en la salida limpia que tanto caracteriza al rival.

El Arsenal, fiel a la identidad que ha venido puliendo durante las últimas temporadas bajo un proceso serio, intentará adueñarse de la posesión del balón desde el pitazo inicial. La contienda se definirá en las transiciones rápidas y la efectividad de cara a los arcos, donde cualquier desatención defensiva costará el campeonato. Los fanáticos chilenos pueden informarse con todo el acontecer en la sección de fútbol internacional del portal.

Formaciones confirmadas de PSG y Arsenal

Formación de PSG:

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Formación de Arsenal:

David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Kai Havertz. DT: Mikel Arteta.

¿Dónde ver la final de la Champions League 2025-26?

El compromiso se disputará a las 12:00 horas y la transmisión oficial para el territorio chileno estará a cargo de la señal televisiva de ESPN, mientras que la alternativa por streaming se podrá sintonizar mediante la plataforma Disney+.