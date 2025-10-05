Colo Colo se prepara para enfrentar a Deportes Puerto Montt en un amistoso clave para mantener el ritmo durante la pausa del Campeonato Nacional por el Mundial Sub 20.

El encuentro se jugará en el Estadio Chinquihue y será la oportunidad para que Fernando Ortiz siga probando variantes de cara al cierre de temporada y conseguir el único objetivo que les queda en la temporada: clasificar a una copa internacional.

⚽ Horario y fecha del amistoso Puerto Montt vs Colo Colo

El partido se disputará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Chinquihue, estadio que podrá recibir nuevamente al público tras un año del último encuentro amistoso que jugaron entre ambos equipos.

🎟️ Venta de entradas y aforo para el duelo de Puerto Montt vs Colo Colo

La venta de entradas comenzó este domingo y ya hay un gran interés de los hinchas. Del aforo autorizado de 9.500 personas, más de 6.000 tickets se vendieron en el primer día, según ADN Deportes.

🎟️⚽ COPA ANDES SALUD



🏟️ Estadio Bicentenario Chinquihue

🕗 Miércoles 08/10 – 20:00 hrs

⛵ DPM 🆚 Colo-Colo



🎫 Entradas disponibles en 👉 https://t.co/GXlLGCYc01#TodosSomosPuertoMontt #VamosPuerto pic.twitter.com/nUI2B2hWbv — Deportes Puerto Montt (@DPMChile) October 4, 2025

📺 ¿Quién transmite el amistoso entre Puerto Montt y Colo Colo?

El partido será transmitido en vivo por ESPN en Disney+ y todos los detalles del partido los podrás encontrar en Al Aire Libre.