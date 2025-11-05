Qarabağ y Chelsea no se sacaron ventajas en el estadio Tofiq Bəhramov. Los Blues igualaron por 2-2 en su visita a Bakú, la capital de Azerbaiyán, por la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

El brasileño Estêvão abrió la cuenta para los dirigidos por Enzo Maresca a los 16′, pero el cuadro local le dio la vuelta en el primer tiempo con los tantos de Leandro Andrade a los 29′ y Marko Jankovic, de penal, a los 39′. Ya en el complemento, el argentino Alejandro Garnacho marcó la igualdad definitiva a los 53′.

El resumen de Qarabag 2-2 Chelsea:

Las posiciones de la UEFA Champions League

Ranking – Champions League – 2025/2026
# Team Pts P W D L Diff GF GA
1
Bayern Munich 12 4 4 0 0 11 14 3
2
Arsenal 12 4 4 0 0 11 11 0
3
Paris Saint-Germain 9 4 3 0 1 9 14 5
4
Inter 9 3 3 0 0 9 9 0
5
Real Madrid 9 4 3 0 1 6 8 2
6
Liverpool 9 4 3 0 1 5 9 4
7
Tottenham 8 4 2 2 0 5 7 2
8
Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 5 12 7
9
Manchester City 7 3 2 1 0 4 6 2
10
Chelsea 7 4 2 1 1 3 9 6
11
Sporting CP 7 4 2 1 1 3 8 5
12
Qarabag FK 7 4 2 1 1 1 8 7
13
Newcastle 6 3 2 0 1 6 8 2
14
Barcelona 6 3 2 0 1 5 9 4
15
Atletico Madrid 6 4 2 0 2 1 10 9
16
Galatasaray 6 3 2 0 1 -1 5 6
17
PSV Eindhoven 5 4 1 2 1 2 9 7
18
Monaco 5 4 1 2 1 -2 4 6
19
Pafos FC 5 4 1 2 1 -3 2 5
20
Atalanta 4 3 1 1 1 -3 2 5
21
Eintracht Frankfurt 4 4 1 1 2 -4 7 11
22
SSC Napoli 4 4 1 1 2 -5 4 9
23
Marseille 3 3 1 0 2 2 6 4
24
Juventus 3 4 0 3 1 -1 7 8
25
Club Brugge 3 3 1 0 2 -2 5 7
26
Athletic Club 3 3 1 0 2 -3 4 7
27
Union St.Gilloise 3 4 1 0 3 -8 4 12
28
Bodoe/Glimt 2 4 0 2 2 -3 5 8
29
Bayer Leverkusen 2 3 0 2 1 -5 5 10
30
Slavia Prague 2 4 0 2 2 -6 2 8
31
Olympiacos 2 4 0 2 2 -7 2 9
32
Villarreal 1 4 0 1 3 -4 2 6
33
FC Copenhagen 1 4 0 1 3 -8 4 12
34
Kairat Almaty 1 3 0 1 2 -8 1 9
35
Benfica 0 3 0 0 3 -5 2 7
36
Ajax 0 3 0 0 3 -10 1 11