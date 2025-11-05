Qarabağ y Chelsea no se sacaron ventajas en el estadio Tofiq Bəhramov. Los Blues igualaron por 2-2 en su visita a Bakú, la capital de Azerbaiyán, por la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.
El brasileño Estêvão abrió la cuenta para los dirigidos por Enzo Maresca a los 16′, pero el cuadro local le dio la vuelta en el primer tiempo con los tantos de Leandro Andrade a los 29′ y Marko Jankovic, de penal, a los 39′. Ya en el complemento, el argentino Alejandro Garnacho marcó la igualdad definitiva a los 53′.
El resumen de Qarabag 2-2 Chelsea:
Las posiciones de la UEFA Champions League
|Ranking – Champions League – 2025/2026
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Bayern Munich
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|14
|3
|
2
|Arsenal
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|11
|0
|
3
|Paris Saint-Germain
|9
|4
|3
|0
|1
|9
|14
|5
|
4
|Inter
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|9
|0
|
5
|Real Madrid
|9
|4
|3
|0
|1
|6
|8
|2
|
6
|Liverpool
|9
|4
|3
|0
|1
|5
|9
|4
|
7
|Tottenham
|8
|4
|2
|2
|0
|5
|7
|2
|
8
|Borussia Dortmund
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|12
|7
|
9
|Manchester City
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|6
|2
|
10
|Chelsea
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|9
|6
|
11
|Sporting CP
|7
|4
|2
|1
|1
|3
|8
|5
|
12
|Qarabag FK
|7
|4
|2
|1
|1
|1
|8
|7
|
13
|Newcastle
|6
|3
|2
|0
|1
|6
|8
|2
|
14
|Barcelona
|6
|3
|2
|0
|1
|5
|9
|4
|
15
|Atletico Madrid
|6
|4
|2
|0
|2
|1
|10
|9
|
16
|Galatasaray
|6
|3
|2
|0
|1
|-1
|5
|6
|
17
|PSV Eindhoven
|5
|4
|1
|2
|1
|2
|9
|7
|
18
|Monaco
|5
|4
|1
|2
|1
|-2
|4
|6
|
19
|Pafos FC
|5
|4
|1
|2
|1
|-3
|2
|5
|
20
|Atalanta
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|
21
|Eintracht Frankfurt
|4
|4
|1
|1
|2
|-4
|7
|11
|
22
|SSC Napoli
|4
|4
|1
|1
|2
|-5
|4
|9
|
23
|Marseille
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|4
|
24
|Juventus
|3
|4
|0
|3
|1
|-1
|7
|8
|
25
|Club Brugge
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|5
|7
|
26
|Athletic Club
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|4
|7
|
27
|Union St.Gilloise
|3
|4
|1
|0
|3
|-8
|4
|12
|
28
|Bodoe/Glimt
|2
|4
|0
|2
|2
|-3
|5
|8
|
29
|Bayer Leverkusen
|2
|3
|0
|2
|1
|-5
|5
|10
|
30
|Slavia Prague
|2
|4
|0
|2
|2
|-6
|2
|8
|
31
|Olympiacos
|2
|4
|0
|2
|2
|-7
|2
|9
|
32
|Villarreal
|1
|4
|0
|1
|3
|-4
|2
|6
|
33
|FC Copenhagen
|1
|4
|0
|1
|3
|-8
|4
|12
|
34
|Kairat Almaty
|1
|3
|0
|1
|2
|-8
|1
|9
|
35
|Benfica
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
|
36
|Ajax
|0
|3
|0
|0
|3
|-10
|1
|11