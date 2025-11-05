Qarabağ y Chelsea no se sacaron ventajas en el estadio Tofiq Bəhramov. Los Blues igualaron por 2-2 en su visita a Bakú, la capital de Azerbaiyán, por la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

El brasileño Estêvão abrió la cuenta para los dirigidos por Enzo Maresca a los 16′, pero el cuadro local le dio la vuelta en el primer tiempo con los tantos de Leandro Andrade a los 29′ y Marko Jankovic, de penal, a los 39′. Ya en el complemento, el argentino Alejandro Garnacho marcó la igualdad definitiva a los 53′.

