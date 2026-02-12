Sevilla recibe a Alavés este sábado en un enfrentamiento cargado de urgencia. El cuadro andaluz marcha 13° con 25 puntos, apenas tres unidades sobre la zona de descenso, y necesita cortar su irregularidad para no complicarse en la recta decisiva de la temporada. Enfrente estará un Alavés que también suma 25 puntos y llega presionado tras caer en la última fecha.
Desde Chile, las miradas apuntan a Alexis Sánchez, que atraviesa un momento complejo en cuanto a continuidad, y a Gabriel Suazo, quien ha recuperado protagonismo tras superar problemas físicos y vuelve a ser alternativa importante por la banda izquierda.
📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Alavés EN VIVO en Chile?
El partido será transmitido en vivo este sábado exclusivamente a través de:
DGO (streaming)
No contará con transmisión por TV abierta ni señal tradicional de cable.
🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Alavés por LaLiga?
El duelo está programado para:
- 📆 Sábado 14 de febrero de 2026
- ⏰ 14:30 horas de Chile
- 🏟️ Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Un horario ideal para el público chileno, con atención especial sobre la posible participación de los dos nacionales.
📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Alavés EN VIVO ONLINE?
La transmisión online oficial estará disponible en:
DGO
Plataformas compatibles con Smart TV, celular, tablet y computador
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Alavés?
El minuto a minuto, estadísticas, formaciones confirmadas y jugadas clave estarán disponibles gratis en:
👉 AlAireLibre.cl
(cobertura en vivo y seguimiento completo del partido)
🇨🇱 ¿Juegan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla vs Alavés?
Gabriel Suazo aparece como alternativa real tras volver a sumar minutos en las últimas jornadas. El lateral ha mostrado regularidad cuando ha estado disponible y es considerado una pieza importante en la rotación defensiva.
En el caso de Alexis Sánchez, su situación es más incierta. El delantero chileno no ha logrado consolidarse como titular en 2026 y su protagonismo ha sido intermitente. En la prensa española incluso se han instalado dudas sobre su continuidad más allá de esta temporada.
El partido ante Alavés se presenta como una oportunidad clave para recuperar terreno y sumar minutos en un contexto de máxima presión competitiva.
📊 Los números de Sevilla vs Alavés
Sevilla – LaLiga 2025/26
Puesto: 13°
25 puntos
7 triunfos, 4 empates y 12 derrotas
30 goles a favor / 38 en contra
Alavés – LaLiga 2025/26
Puesto: 14°
25 puntos
7 triunfos, 4 empates y 12 derrotas
20 goles a favor / 29 en contra
Ambos equipos comparten puntaje y llegan con la necesidad urgente de sumar para alejarse de la zona roja.
🔴 Formación de Sevilla vs Alavés
Sevilla (5-3-2):
Clachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Salas, Oso; Agoumé, Mendy, Peque; Akor Adams, Maupay.
DT: Matías Almeyda.
Alavés (4-4-2):
Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Yusi; Calebe, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Dennis Suárez; Toni Martínez, Lucas Boyé.
DT: Eduardo Coudet.
📈 ¿Cómo es el historial entre Sevilla vs Alavés?
En el partido de ida, Sevilla se impuso 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el balance muestra paridad, con triunfos repartidos y un empate reciente. Será un cruce directo por la permanencia, con margen mínimo de error para ambos.
📰 En resumen
- Sevilla vs Alavés se juega este sábado 14 de febrero
- ⏰ 14:30 horas de Chile
- 📺 Transmite exclusivamente DGO
- Ambos equipos están igualados con 25 puntos
- Gabriel Suazo vuelve a ser alternativa
- Alexis Sánchez enfrenta un partido clave en su temporada
📣 Sigue Sevilla vs Alavés EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, análisis, estadísticas y todo el foco en el presente de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en LaLiga.
