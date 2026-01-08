EN VIVO: Real Madrid vs Atlético Madrid por la Supercopa de España
Oscar Buch Guzmán
Real Madrid y Atlético Madrid buscan al rival del Barcelona en la Supercopa de España
Este jueves 8 de enero a las 16:00 horas de Chile, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en el King Abdullah Sports City de Yeda por la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026, con un boleto a la final ante Barcelona en juego.
Los merengues llegan con la imperiosa necesidad de borrar el 5-2 sufrido ante el Atlético en el último derbi liguero, una humillación que sigue resonando en el Bernabéu. Xabi Alonso recuperó confianza tras golear 5-1 al Betis, pero deberá afrontar esta semifinal sin Kylian Mbappé, quien no viajó por un esguince en la rodilla izquierda. Vinicius Jr., Rodrygo y Jude Bellingham cargarán con el peso ofensivo.
El Atlético de Diego Simeone busca la revancha tras caer en semifinales el año pasado justamente ante el Real Madrid (5-3 en la prórroga). Los colchoneros vienen de empatar 1-1 con Real Sociedad, frenando una racha de dos victorias consecutivas. Julián Álvarez, que no marca hace cuatro partidos, necesita despertar en el momento justo.
El antecedente de esta temporada favorece claramente al Atlético, aunque en Arabia Saudita la historia ha sido diferente: los blancos ganaron la final 2020 en penales y la de 2024 en la prórroga. Será un derbi cargado de electricidad donde ambos se juegan mucho más que un título.
⏱️Real Madrid vs Atlético Madrid, minuto a minuto
Supercopa
2024/2025semifinales
Real Madrid
08/01/2026 16:00
2
1
Segunda parteKing Abdullah Sports City
Jeddah
Atlético Madrid
Federico Valverde 2′
Rodrygo 55′
60′
Resumen
Comentarios
Alineaciones
Estadísticas del partido
Estadísticas de equipos
61
‘
Atlético Madrid
Sustitución entra
:
Antoine Griezmann
61
‘
Atlético Madrid
Sustitución sale
:
Alejandro Baena
60
‘
Atlético Madrid
Gol regular
:
55
‘
Real Madrid
Asistencia
:
Federico Valverde
55
‘
Real Madrid
Gol regular
:
Rodrygo
46
‘
Atlético Madrid
Sustitución entra
:
Robin Le Normand
46
‘
Atlético Madrid
Sustitución sale
:
Conor Gallagher
2
‘
Real Madrid
Gol regular
:
Federico Valverde
Cambio táctico. Alejandro Baena es sustituido por Antoine Griezmann.
G O O O O O O L – marca el Atlético Madrid.
Gonzalo Garcia alivia la presión con un despeje.
Alvaro Carreras Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Vinicius Junior (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Marc Pubill.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 52 %, Real Madrid: 48 %.
Rodrygo logró anotar desde una posición fácil.
Asistencia de Federico Valverde en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Rodrygo anota con la pierna derecha!
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Alejandro Baena saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Raul Asencio Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Federico Valverde Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Atlético Madrid intenta crear peligro.
Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Saque de portería para Atlético Madrid.
Federico Valverde remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Un remate de Vinicius Junior es rechazado.
Vinicius Junior (Real Madrid) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Real Madrid intenta crear peligro.
Federico Valverde hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Robin Le Normand es penalizado por empujar a Vinicius Junior
Jude Bellingham alivia la presión con un despeje.
Giuliano Simeone hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Eduardo Camavinga hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Jude Bellingham Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Alejandro Baena saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 53 %, Real Madrid: 47 %.
Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Eduardo Camavinga hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
El árbitro pita tiro libre a Alvaro Carreras (Real Madrid) por zancadillear a Giuliano Simeone.
Saque de portería para Real Madrid.
Robin Le Normand remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Aurelien Tchouameni Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
David Hancko hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Alexander Soerloth es penalizado por empujar a Raul Asencio
Cambio táctico. Conor Gallagher es sustituido por Robin Le Normand.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ]
El único gol anotado por Real Madrid le permite llegar al descanso con una mínima ventaja.
[ +4 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +4 ‘ ]
Posesión de balón: Atlético Madrid: 49 %, Real Madrid: 51 %.
[ +4 ‘ ]
Atlético Madrid tiene el control del balón.
[ +3 ‘ ]
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
[ +3 ‘ ]
Federico Valverde se impone a Alejandro Baena en un duelo aéreo.
[ +3 ‘ ]
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
[ +3 ‘ ]
Real Madrid intenta crear peligro.
[ +2 ‘ ]
Thibaut Courtois alivia la presión con un despeje.
[ +2 ‘ ]
Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.
[ +2 ‘ ]
David Hancko Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.
[ +2 ‘ ]
Matteo Ruggeri rechaza con éxito el disparo.
[ +2 ‘ ]
Un remate de Rodrygo es rechazado.
[ +2 ‘ ]
Real Madrid inicia un contraataque.
[ +2 ‘ ]
Atlético Madrid intenta crear peligro.
[ +1 ‘ ]
David Hancko alivia la presión con un despeje.
[ +1 ‘ ]
Saque de portería para Atlético Madrid.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.
Alvaro Carreras alivia la presión con un despeje.
Alvaro Carreras Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 52 %, Real Madrid: 48 %.
Alvaro Carreras (Real Madrid) va demasiado lejos y derriba a Giuliano Simeone.
Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Matteo Ruggeri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Real Madrid intenta crear peligro.
Aurelien Tchouameni regresa al campo.
Alexander Soerloth regresa al campo.
Se reanuda el juego con un bote neutral.
Alexander Soerloth se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
Aurelien Tchouameni se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
Los espectadores se entretienen haciendo la ola.
Aurelien Tchouameni está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
Alexander Soerloth está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Saque de portería para Real Madrid.
Conor Gallagher (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.
Antonio Rüdiger rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Julian Alvarez es rechazado.
Buen disparo de Alejandro Baena que va a puerta, pero detiene el portero.
Alejandro Baena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 53 %, Real Madrid: 47 %.
Atlético Madrid intenta crear peligro.
Entrada peligrosa de Gonzalo Garcia (Real Madrid) sobre Marc Pubill.
Saque de portería para Real Madrid.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Falta de Alvaro Carreras (Real Madrid) por dar un codazo a Giuliano Simeone.
Real Madrid tiene el control del balón.
Federico Valverde alivia la presión con un despeje.
Saque de portería para Atlético Madrid.
Real Madrid intenta crear peligro.
Saque de portería para Real Madrid.
Ocasión para Alexander Soerloth (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.
Centro de Conor Gallagher Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 50 %, Real Madrid: 50 %.
Atlético Madrid tiene el control del balón.
Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Atlético Madrid intenta crear peligro.
Vinicius Junior hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
¡Parada crucial del Thibaut Courtois!
Remate de cabeza de Alexander Soerloth a puerta, que detiene con comodidad Thibaut Courtois.
Alejandro Baena (Atlético Madrid) saca el córner desde la izquierda.
Federico Valverde Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Alejandro Baena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Alejandro Baena dispara desde fuera del área, pero Thibaut Courtois logra controlar el balón.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Saque de portería para Atlético Madrid.
Se reanuda el partido.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 48 %, Real Madrid: 52 %.
El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.
Vinicius Junior (Real Madrid) remata de cabeza, pero el esférico se marcha lejos de la portería.
Centro de Jude Bellingham Real Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.
Real Madrid intenta crear peligro.
Marcos Llorente alivia la presión con un despeje.
Oooh… ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Rodrygo debería haber anotado desde esa posición.
Buen disparo de Rodrygo que va a puerta, pero detiene el portero.
Real Madrid inicia un contraataque.
Alvaro Carreras hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Raul Asencio rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Marcos Llorente es rechazado.
Jude Bellingham Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Julian Alvarez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Atlético Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid tiene el control del balón.
Real Madrid intenta crear peligro.
Marc Pubill alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Matteo Ruggeri se impone a Federico Valverde en un duelo aéreo.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 54 %, Real Madrid: 46 %.
Gonzalo Garcia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Saque de portería para Real Madrid.
Julian Alvarez (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Atlético Madrid intenta crear peligro.
Conor Gallagher hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Eduardo Camavinga hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Atlético Madrid inicia un contraataque.
Giuliano Simeone alivia la presión con un despeje.
Real Madrid tiene el control del balón.
Saque de portería para Real Madrid.
Alexander Soerloth (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.
Centro de Marcos Llorente Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 48 %, Real Madrid: 52 %.
Marc Pubill alivia la presión con un despeje.
Federico Valverde alivia la presión con un despeje.
Atlético Madrid inicia un contraataque.
Alejandro Baena alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Aurelien Tchouameni hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
A las manos de Thibaut Courtois, que sale y se apodera del balón.
Atlético Madrid inicia un contraataque.
Marc Pubill hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Marcos Llorente Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Real Madrid.
Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Jude Bellingham hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido. El árbitro habla con los jugadores.
Alejandro Baena (Atlético Madrid) va demasiado lejos y derriba a Federico Valverde.
Saque de portería para Real Madrid.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 61 %, Real Madrid: 39 %.
Raul Asencio Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Julian Alvarez saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Alvaro Carreras Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Real Madrid tiene el control del balón.
Jude Bellingham hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Vinicius Junior hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Atlético Madrid tiene el control del balón.
El árbitro pita tiro libre a Marcos Llorente (Atlético Madrid) por zancadillear a Vinicius Junior.
Raul Asencio alivia la presión con un despeje.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 63 %, Real Madrid: 37 %.
Raul Asencio Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Antonio Rüdiger rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Alexander Soerloth es rechazado.
Atlético Madrid inicia un contraataque.
Alejandro Baena alivia la presión con un despeje.
Real Madrid intenta crear peligro.
Gonzalo Garcia Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Julian Alvarez (Atlético Madrid) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.
Conor Gallagher hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Thibaut Courtois Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Atlético Madrid intenta crear peligro.
Koke hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Ataque potencialmente peligroso de Atlético Madrid.
Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Antonio Rüdiger Real Madrid intercepta un centro dirigido al área.
Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Antonio Rüdiger alivia la presión con un despeje.
Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Federico Valverde alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Atlético Madrid: 58 %, Real Madrid: 42 %.
Marc Pubill alivia la presión con un despeje.
Real Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.
Vinicius Junior hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Real Madrid saca de banda en su mitad del campo.
Gran gol de Federico Valverde.
¡G O O O O O O L! – ¡Tiro libre con efecto de Federico Valverde con la pierna derecha al fondo de la red! ¡Gran ejecución!
El árbitro pita tiro libre a Conor Gallagher (Atlético Madrid) por zancadillear a Jude Bellingham.
Bienvenidos al partido de esta noche.
El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
Real Madrid saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a King Abdullah Sports City. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
