Este jueves 8 de enero a las 16:00 horas de Chile, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en el King Abdullah Sports City de Yeda por la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026, con un boleto a la final ante Barcelona en juego.

​Los merengues llegan con la imperiosa necesidad de borrar el 5-2 sufrido ante el Atlético en el último derbi liguero, una humillación que sigue resonando en el Bernabéu. Xabi Alonso recuperó confianza tras golear 5-1 al Betis, pero deberá afrontar esta semifinal sin Kylian Mbappé, quien no viajó por un esguince en la rodilla izquierda. Vinicius Jr., Rodrygo y Jude Bellingham cargarán con el peso ofensivo.

​El Atlético de Diego Simeone busca la revancha tras caer en semifinales el año pasado justamente ante el Real Madrid (5-3 en la prórroga). Los colchoneros vienen de empatar 1-1 con Real Sociedad, frenando una racha de dos victorias consecutivas. Julián Álvarez, que no marca hace cuatro partidos, necesita despertar en el momento justo.

​El antecedente de esta temporada favorece claramente al Atlético, aunque en Arabia Saudita la historia ha sido diferente: los blancos ganaron la final 2020 en penales y la de 2024 en la prórroga. Será un derbi cargado de electricidad donde ambos se juegan mucho más que un título.

⏱️Real Madrid vs Atlético Madrid, minuto a minuto