El Real Madrid recibe este miércoles al Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. Los merengues llegan con una cómoda ventaja: ganaron 1-0 en Lisboa durante la ida, con una brillante actuación de Vinícius Jr., su principal arma ofensiva de cara al arco rival.

El conjunto blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, no podrá contar con Kylian Mbappé, quien se pierde el encuentro por lesión. La posible alineación apunta a Courtois bajo los palos; Valverde, Camavinga y Arda Güler como generadores de juego; y Vinícius como gran referente en la delantera junto a Gonzalo.

Por el lado del Benfica, José Mourinho tampoco estará en el banquillo: fue expulsado en la ida y cumple sanción. Las esperanzas de las Águilas para la remontada recaen en el delantero griego Vangelis Pavlidis, máximo goleador del equipo, quien buscará brillar en el Bernabéu.

Real Madrid vs Benfica, minuto a minuto