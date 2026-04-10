Real Madrid recibe a Girona este viernes 10 de abril en un partido que para los Merengues tiene sabor a final: sin margen de error en la lucha por el título, el cuadro de Carlo Ancelotti necesita ganar en el Bernabéu para no alejarse del líder FC Barcelona en la Jornada 31 de la LaLiga 2025-2026. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde el Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Girona, minuto a minuto

¿Las claves del Real Madrid vs Girona?

Real Madrid marcha en el 2° lugar de LaLiga con 69 puntos en 30 partidos (22 victorias, 3 empates, 5 derrotas), a 7 puntos del Barcelona que lidera con 76. Los Merengues están en una racha delicada tras empatar en sus últimas jornadas y cualquier tropiezo podría significar la renuncia matemática al título. Girona, en cambio, vive una temporada muy distinta a su histórico 2023-24: con apenas 37 puntos en el 12° lugar de la tabla (11 victorias, 4 empates, 15 derrotas), los Catalanes luchan por alejarse de la zona de descenso más que por objetivos europeos. Sin embargo, el historial entre ambos equipos en Madrid ha sido sorprendentemente parejo en los últimos ciclos, y Girona ha demostrado que no viaja como víctima al Bernabéu.

La previa de Real Madrid vs Girona

Real Madrid llega con la presión máxima: si el Barcelona gana sus partidos y el Madrid no suma de a tres, la Liga se puede escapar definitivamente en estas últimas jornadas. El Bernabéu necesita ver al equipo enchufado desde el primer minuto, con Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Rodrygo como puntas de lanza de un ataque que acumula 64 goles en 30 jornadas, el segundo mejor registro del torneo. La solidez defensiva también es clave: con 28 goles en contra, el Real Madrid tiene la segunda mejor defensa de LaLiga solo por detrás del Barça.

Girona llega a Madrid como equipo liberado, sin la presión de los grandes objetivos, lo que históricamente lo convierte en rival incómodo. Los de Míchel González han mostrado destellos de su fútbol brillante de temporadas anteriores en partidos puntuales, pero la irregularidad les ha pasado la factura en la clasificación. Su pressing alto y la velocidad de transición serán las principales armas para complicar al equipo local en el Bernabéu.

Formaciones de Real Madrid vs Girona

Probable formación de Real Madrid

Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Guler, Manuel Ángel, Camavinga; Brahim y Mbappé.

Probable formación de Girona

Gazzaniga; Rincón, Reiss, Francés, Moreno; Witsel, Martin, Ounahi; Tsygankov, Ruiz, Lemar.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Girona por LaLiga 2025-26?

El partido se disputará el viernes 10 de abril de 2026 a las 15:00 en Chile, en el Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.

¿Dónde ver Real Madrid vs Girona en vivo?

El duelo se transmite vía Disney+ Premium para toda Sudamérica y por ESPN en todos los operadores de TV pago.

Así marchan Real Madrid y Girona en LaLiga 2025-26