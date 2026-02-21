Real Madrid, nuevo líder de LaLiga, enfrenta a un Osasuna que en casa es un equipo distinto y que no tiene nada que perder ante el equipo más grande del mundo.

Álvaro Arbeloa llega con la moral alta tras la victoria ante Real Sociedad, que le permitió al Madrid escalar hasta el primer puesto. Sin embargo, las bajas siguen siendo el gran dolor de cabeza: Jude Bellingham y Éder Militão arrastran lesiones musculares que los tienen fuera hasta abril, y Rodrygo tampoco estará disponible. Kylian Mbappé, con 22 goles en la liga, será la referencia ofensiva junto a Vinícius Júnior, mientras que Franco Mastantuono asoma como titular en el mediocampo ante la ausencia de piezas clave.

El antecedente más reciente es claro: el Madrid venció 1-0 a Osasuna en el Bernabéu en la jornada inaugural con gol de Mbappé desde los doce pasos a inicios de la segunda parte. Los rojillos, dirigidos por Vicente Moreno, acumulan seis victorias como local en lo que va de temporada y han neutralizado a tres equipos del top seis en El Sadar. Aimar Oroz y Rubén García comandarán la presión navarra en un partido donde el orden táctico será clave.

⏱️Osasuna vs Real Madrid, minuto a minuto