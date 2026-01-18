Real Sociedad recibirá a Barcelona en el estadio de Anoeta por la fecha 20 de LaLiga 2025-26, en un duelo donde los culés intentarán reafirmar su dominio tras conquistar la Supercopa de España.
Los azulgranas llegan en el mejor momento de la temporada. Líderes con 49 puntos, el equipo de Hansi Flick viene de vencer 3-2 al Madrid en la final de la Supercopa disputada en Yeda, con doblete de Raphinha y tanto de Lamine Yamal. El Barcelona acumula 16 victorias, solo 1 empate y 2 derrotas en 19 jornadas, demostrando una regularidad abrumadora que lo consolida como principal candidato al título.
Real Sociedad, en cambio, atraviesa una campaña irregular. Undécimos con apenas 21 puntos, los txuri-urdin vienen de ganar 2-1 al Getafe como visitantes en Liga, pero cayeron eliminados de Copa del Rey ante Osasuna (2-1) en una actuación decepcionante en casa. Con solo 5 victorias, 6 empates y 8 derrotas, el equipo donostiarra necesita urgentemente sumar para alejarse de la zona media-baja de la tabla.
El antecedente de esta temporada favorece claramente a los visitantes. En el encuentro de la primera vuelta, disputado el 28 de septiembre en el Olímpico Lluís Companys, Barcelona se impuso 2-1 con goles de Jules Koundé y Lewandowski, mientras que Álvaro Odriozola descontó para los vascos.