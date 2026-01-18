Real Sociedad recibirá a Barcelona en el estadio de Anoeta por la fecha 20 de LaLiga 2025-26, en un duelo donde los culés intentarán reafirmar su dominio tras conquistar la Supercopa de España.

​Los azulgranas llegan en el mejor momento de la temporada. Líderes con 49 puntos, el equipo de Hansi Flick viene de vencer 3-2 al Madrid en la final de la Supercopa disputada en Yeda, con doblete de Raphinha y tanto de Lamine Yamal. El Barcelona acumula 16 victorias, solo 1 empate y 2 derrotas en 19 jornadas, demostrando una regularidad abrumadora que lo consolida como principal candidato al título.

​Real Sociedad, en cambio, atraviesa una campaña irregular. Undécimos con apenas 21 puntos, los txuri-urdin vienen de ganar 2-1 al Getafe como visitantes en Liga, pero cayeron eliminados de Copa del Rey ante Osasuna (2-1) en una actuación decepcionante en casa. Con solo 5 victorias, 6 empates y 8 derrotas, el equipo donostiarra necesita urgentemente sumar para alejarse de la zona media-baja de la tabla.

​El antecedente de esta temporada favorece claramente a los visitantes. En el encuentro de la primera vuelta, disputado el 28 de septiembre en el Olímpico Lluís Companys, Barcelona se impuso 2-1 con goles de Jules Koundé y Lewandowski, mientras que Álvaro Odriozola descontó para los vascos.

⏱️ Real Sociedad vs Barcelona, minuto a minuto