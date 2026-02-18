Pablo Milad dio a conocer una pésima noticia para la Selección Chilena, ya que confirmó que el partido amistoso con España no se jugará, lo que es un duro golpe para la preparación del elenco de Nicolás Córdova.

El presidente de la Federación de Fútbol de Chile (FFCH) y de la ANFP entregó las razones, asegurando que sí habrá partidos contra rivales europeos, aunque sin informar de quienes se tratan, todo esto para junio en la previa del Mundial 2026..

Las razones que dejaron a Chile sin amistoso con España

Pablo Milad declaró este miércoles: “Lo de España nunca fue al 100 por ciento. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones”.

“No se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas, de diferentes ciudades de México también le ofrecían, vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa. Y eso fue un hecho que no aseguró el partido”, añadió tras las consultas sobre las razones de la caída del duelo amistoso.

Sobre los partidos que sí se jugarán en la antesala de la Copa del Mundo 2026, Milad expresó: “Nosotros estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer en los próximos días, ya firmando los contratos correspondientes”.

“Los rivales van a ser europeos, equipos que participan en el Mundial de forma directa”, sentenció el mandamás del fútbol chileno ante la prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Chile vuelve a la cancha en la Fecha FIFA de marzo con duelos ante Cabo Verde (27) y Nueva Zelanda (30), ambos duelos con horarios por confirmar y a jugarse en el último país mencionado en el marco del proyecto FIFA Series.

Estos dos elencos están clasificados de forma directa al Mundial 2026, por lo que serán un interesante apretón para Nicolás Córdova y sus dirigidos.

