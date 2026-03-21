🔴 Jornada 29 | LaLiga EA Sports 2025-26

⚽ Marcador: Sevilla 0 – 1 Valencia: 37′ Hugo Duro (VAL)

📺 Canal: DSports / DGO

🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Sevilla vs Valencia, minuto a minuto

¿Dónde ver Sevilla vs Valencia EN VIVO?

El partido entre Sevilla y Valencia por la LaLiga 2025-26 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 DSports

💻 DGO

La Previa de Sevilla vs Valencia

Este sábado 21 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán recibe uno de los duelos más atractivos de la zona media-baja de la tabla: Sevilla vs Valencia por la Jornada 29 de la LaLiga EA Sports 2025-26. Ambos equipos están separados por apenas un punto en la clasificación y necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso.

El Sevilla FC, dirigido por Matías Almeyda, llega 15° con 31 puntos tras una dolorosa derrota 5-2 ante el FC Barcelona en la jornada anterior. Los sevillistas mantienen una racha reciente de 3 empates y 1 victoria en los cinco últimos partidos. El foco desde Chile está en Alexis Sánchez, uno de los referentes del esquema 4-2-3-1 que utiliza Almeyda, y en el lateral izquierdo Gabriel Suazo, quien lidera las estadísticas de asistencias totales del equipo con 32 pases de gol. Las bajas confirmadas son Peque Fernández y Marcão, ambos por lesión.

Valencia CF, guiado por Carlos Corberán, llega 14° con 32 puntos, uno más que su rival. Los ches vienen de caer 0-1 ante el Real Oviedo, lo que frenó una racha de dos victorias consecutivas.

Formaciones de Sevilla y Valencia

Probable formación del Sevilla FC

Odysseas; Azpilicueta, Kike Salas, Gudelj, Gabriel Suazo; Agoumé, Sow, Juanlu; Alexis, Vargas y Maupay

Probable formación del Valencia CF

Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Gayá; Rioja, Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; Almeida, Hugo Duro.

Estadísticas Sevilla vs Valencia