🔴 Jornada 29 |
LaLiga EA Sports 2025-26⚽ Marcador: Sevilla 0 – 1 Valencia: 37′ Hugo Duro (VAL) 📺 Canal: DSports / DGO 🕐 Horario: 17:00 hrs (Chile) 📍 Estadio: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España Sevilla vs Valencia, minuto a minuto ¿Dónde ver Sevilla vs Valencia EN VIVO?
El partido entre Sevilla y Valencia por la LaLiga 2025-26 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:
📺 DSports
💻 DGO La Previa de Sevilla vs Valencia
Este
sábado 21 de marzo a las 17:00 horas de Chile, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán recibe uno de los duelos más atractivos de la zona media-baja de la tabla: Sevilla vs Valencia por la Jornada 29 de la LaLiga EA Sports 2025-26. Ambos equipos están separados por apenas un punto en la clasificación y necesitan sumar para alejarse de la zona de descenso.
El
Sevilla FC, dirigido por Matías Almeyda, llega 15° con 31 puntos tras una dolorosa derrota 5-2 ante el FC Barcelona en la jornada anterior. Los sevillistas mantienen una racha reciente de 3 empates y 1 victoria en los cinco últimos partidos. El foco desde Chile está en Alexis Sánchez, uno de los referentes del esquema 4-2-3-1 que utiliza Almeyda, y en el lateral izquierdo Gabriel Suazo, quien lidera las estadísticas de asistencias totales del equipo con 32 pases de gol. Las bajas confirmadas son Peque Fernández y Marcão, ambos por lesión.
Valencia CF, guiado por
Carlos Corberán, llega 14° con 32 puntos, uno más que su rival. Los ches vienen de caer 0-1 ante el Real Oviedo, lo que frenó una racha de dos victorias consecutivas. Formaciones de Sevilla y Valencia Probable formación del Sevilla FC Odysseas; Azpilicueta, Kike Salas, Gudelj, Gabriel Suazo; Agoumé, Sow, Juanlu; Alexis, Vargas y Maupay Probable formación del Valencia CF Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Cömert, Gayá; Rioja, Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani; Almeida, Hugo Duro. Estadísticas Sevilla vs Valencia
21/03/2026 17:00
Primera parte
Estadio R. Sanchez Pizjuan
–
Seville
Resumen
Comentarios
Alineaciones
Estadísticas del partido
Estadísticas de equipos
28
‘
Sevilla
Tarjeta amarilla
:
Lucien Agoume
26
‘
Valencia
Sustitución entra
:
Jesus Vazquez
26
‘
Valencia
Sustitución sale
:
José Gayà
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Valencia tiene el control del balón.
Kike Salas Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Andre Almeida saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Posesión de balón: Sevilla: 60 %, Valencia: 40 %.
Odysseas Vlachodimos alivia la presión con un despeje.
Buen disparo de Largie Ramazani que va a puerta, pero detiene el portero.
Centro de Andre Almeida Valencia que llega con éxito a un compañero en el área.
Valencia tiene el control del balón.
César Azpilicueta alivia la presión con un despeje.
Valencia intenta crear peligro.
Sevilla tiene el control del balón.
Cesar Tarrega alivia la presión con un despeje.
Lucien Agoume hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Valencia intenta crear peligro.
Sevilla intenta crear peligro.
Javier Guerra alivia la presión con un despeje.
Sevilla intenta crear peligro.
Sevilla tiene el control del balón.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Unai Nunez alivia la presión con un despeje.
Eray Coemert Valencia intercepta un centro dirigido al área.
Andre Almeida es penalizado por empujar a Djibril Sow
Sevilla intenta crear peligro.
Posesión de balón: Sevilla: 56 %, Valencia: 44 %.
Valencia saca de banda en su mitad del campo.
El árbitro pita tiro libre a Lucien Agoume (Sevilla) por zancadillear a Guido Rodriguez.
Valencia intenta crear peligro.
Amonestación para Lucien Agoume.
El árbitro pita tiro libre a Lucien Agoume (Sevilla) por zancadillear a Guido Rodriguez.
Guido Rodriguez Valencia intercepta un centro dirigido al área.
Sevilla intenta crear peligro.
Sevilla tiene el control del balón.
Valencia intenta crear peligro.
Neal Maupay Sevilla intercepta un centro dirigido al área.
Carga por detrás de Nemanja Gudelj a Guido Rodriguez. El árbitro pita y concede un tiro libre.
Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.
César Azpilicueta alivia la presión con un despeje.
El capitán sale del campo y cede su brazalete.
José Gayà se lesiona y es sustituido por Jesus Vazquez.
José Gayà está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Fuera de juego señalado a Ruben Vargas (Sevilla).
Saque de portería para Sevilla.
Posesión de balón: Sevilla: 57 %, Valencia: 43 %.
Guido Rodriguez (Valencia) hace un disparo que va desviado.
Andre Almeida hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Sevilla tiene el control del balón.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Fuera de juego señalado a Gabriel Suazo (Sevilla).
Sevilla intenta crear peligro.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Valencia saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla tiene el control del balón.
Guido Rodriguez Valencia intercepta un centro dirigido al área.
Sevilla intenta crear peligro.
Eray Coemert Valencia intercepta un centro dirigido al área.
Sevilla intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a José Gayà (Valencia) por zancadillear a Neal Maupay.
Sevilla intenta crear peligro.
Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.
César Azpilicueta alivia la presión con un despeje.
Sevilla tiene el control del balón.
Posesión de balón: Sevilla: 50 %, Valencia: 50 %.
José Gayà regresa al campo.
Juanlu Sanchez regresa al campo.
Sevilla tiene el control del balón.
Juanlu Sanchez se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
José Gayà se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
Juanlu Sanchez está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
José Gayà está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.
José Gayà regresa al campo.
Valencia tiene el control del balón.
Nemanja Gudelj alivia la presión con un despeje.
José Gayà se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
José Gayà está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Posesión de balón: Sevilla: 50 %, Valencia: 50 %.
Juanlu Sanchez (Sevilla) hace un disparo que va desviado.
Centro de Gabriel Suazo Sevilla que llega con éxito a un compañero en el área.
Sevilla inicia un contraataque.
Valencia intenta crear peligro.
Valencia tiene el control del balón.
Valencia saca de banda en la mitad del campo rival.
Juanlu Sanchez alivia la presión con un despeje.
Stole Dimitrievski alivia la presión con un despeje.
Valencia tiene el control del balón.
Saque de portería para Valencia.
Sevilla tiene el control del balón.
Entrada peligrosa de Unai Nunez (Valencia) sobre Alexis Sánchez.
Sevilla tiene el control del balón.
Nemanja Gudelj hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Valencia tiene el control del balón.
Saque de portería para Valencia.
César Azpilicueta remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Guido Rodriguez Valencia intercepta un centro dirigido al área.
Lucien Agoume saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Posesión de balón: Sevilla: 54 %, Valencia: 46 %.
Unai Nunez rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Ruben Vargas es rechazado.
Sevilla intenta crear peligro.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Stole Dimitrievski alivia la presión con un despeje.
Sevilla tiene el control del balón.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Sevilla intenta crear peligro.
Valencia tiene el control del balón.
Sevilla saca de banda en su mitad del campo.
Nemanja Gudelj alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Sevilla: 58 %, Valencia: 42 %.
Valencia tiene el control del balón.
Kike Salas alivia la presión con un despeje.
Sevilla tiene el control del balón.
Gabriel Suazo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Valencia intenta crear peligro.
Valencia saca de banda en su mitad del campo.
Valencia saca de banda en su mitad del campo.
Sevilla saca de banda en la mitad del campo rival.
Eray Coemert alivia la presión con un despeje.
Valencia tiene el control del balón.
Carga por detrás de Gabriel Suazo a Unai Nunez. El árbitro pita y concede un tiro libre.
Valencia tiene el control del balón.
El árbitro pita tiro libre a José Gayà (Valencia) por zancadillear a Juanlu Sanchez.
Saque de portería para Valencia.
Sevilla tiene el control del balón.
Eray Coemert alivia la presión con un despeje.
Sevilla tiene el control del balón.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Bienvenidos al partido de esta noche.
Sevilla saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a Estadio R. Sanchez Pizjuan. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
1
Saques de Portería 1ª Mitad
3
1
Contraataques 1ª Mitad
0
3
Atención Médica 1ª Mitad
7
0
Sustituciones 1ª Mitad
1
1
Tiros Bloqueados 1ª Mitad
0
4
Tiros Libres 1ª Mitad
6
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
2
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
60
Posesión de Balón 1ª Mitad
40
3
Intentos de Gol 1ª Mitad
2
7
Saques de Banda 1ª Mitad
8
4
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4