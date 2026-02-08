La tarde del domingo 8 de febrero promete tensión máxima en Mestalla. Desde las 17:00 horas de Chile, Valencia y Real Madrid se enfrentan en un duelo cargado de historia, polémica reciente y realidades opuestas en la tabla. Para el local, el partido aparece como una prueba límite en su lucha por escapar del descenso; para el Madrid, una obligación absoluta si quiere seguir en la pelea por el título.

El equipo de Carlos Corberán llega golpeado tras quedar eliminado de la Copa del Rey con un gol en el descuento y luego de una derrota ante Betis que cortó su leve repunte en LaLiga. Al frente estará un Real Madrid más descansado, que tuvo semana limpia de entrenamientos y que acumula seis triunfos ligueros consecutivos, aunque con la baja sensible de Vinícius Júnior por sanción.

