Pablo “Vitamina” Sánchez rompió el silencio sobre las negociaciones que no prosperaron con Universidad Católica. El estratega argentino reveló detalles inéditos de las conversaciones que mantuvo con la dirigencia cruzada, donde no sólo confirmó que efectivamente se estuvo cerca de arribar a San Carlos de Apoquindo, sino que también reveló un gran deseo.

“Lo de Católica fue real, me junté con el presidente del club, pero al final se decidieron por otro entrenador”, declaró en TNT Sports. Y es que fueron semanas de rumores y cuando se esperaba que la UC oficializara la llegada del estratega, ciertas condiciones del mismo Sánchez habrían echado pie atrás la decisión de sellar el vínculo.

⚡ La oportunidad que se esfumó en San Carlos

El mismo Vitamina Sánchez reveló que las tratativas con la UC llegaron a instancias avanzadas, incluyendo reuniones con José María Buljubasich y el presidente Juan Tagle. Sin embargo, la dirigencia cruzada finalmente optó por Daniel Garnero, quien firmó contrato hasta fines de 2026 y se alineó mejor al plan austero que pretendía tener la Franja para esta temporada.

“Esta vez no me tocó, pero estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta”, reconoció Sánchez, quien mantiene la esperanza de regresar al fútbol chileno. “Ojalá pueda volver a dirigir en Chile”, concluyó el estratega que permanece sin equipo desde su salida de Liga de Quito.

El último club de Sánchez en Chile fue Palestino / ©Photosport.

🎯 Vitamina Sánchez busca su oportunidad en grande

La confesión del Vitamina dejó al descubierto su ambición por dirigir a alguno de los clubes más importantes del fútbol chileno. “Trabajé en Chile por más de 12 años y claramente me gustaría dirigir un equipo grande”, afirmó sin rodeos.

El DT trasandino que ha dirigido a seis equipos en territorio nacional, no esconde su deseo de dar el salto definitivo. Su experiencia incluye pasos por Universidad de Concepción, O'Higgins, Everton, Deportes Iquique, Audax Italiano y Palestino, y espera que prontamente pueda volver a dirigir en sueño chileno, algo que no sorprende, pues su nombre suena en todos los mercados de pases.

❓ ¿Dónde leer más sobre U Católica y el fútbol chileno?

📲 Toda la información de la UC y el fútbol nacional la puedes encontrar en Al Aire Libre.