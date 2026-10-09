Stephanie Vaquer vuelve a las defensas titulares, y en su segundo ciclo como Campeona Mundial Femenina de la WWE tendrá su primera pelea por el cinturón en una Triple Amenaza en el evento Money in the Bank. Este sábado 10 de octubre en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, “La Primera” defenderá su campeonato en uno de los máximos escenarios de la empresa norteamericana.

La superestrella nacional, oriunda de la sexta región, se consagró el pasado 12 de septiembre como campeona de la WWE, en el Live Show celebrado en el Santander Arena. Vaquer se enfrentó ante la ex monarca del título Liv Morgan, con la participación especial de Becky Lynch como árbitra. Stephanie celebró frente a todo su público, pero su historia con las dos protagonistas mencionadas no terminó en aquel evento.

Tras proclamarse como campeona, Stephanie Vaquer arrancó una nueva historia con Liv Morgan, quien quiere su revancha por el título, mientras que Becky Lynch también reclamó por una oportunidad. En el último Monday Night RAW, Morgan y Lynch peleaban por ser la retadora al campeonato, pero fueron derribadas en el ring por la chilena, quien le solicitó al gerente general de la marca roja, Adam Pearce, una Triple Amenaza por el cintuón en Money in the Bank.

A TRIPLE THREAT MATCH AT #MITB!?!? 🙌 IT IS OFFICIAL!! @Steph_Vaquer https://t.co/E9z3T4KY4P — WWE (@WWE) October 6, 2026

¿Dónde ver a Stephanie Vaquer en su defensa del título mundial en WWE?

Tanto los eventos semanales como los eventos de pago de la WWE son transmitidos exclusivamente por la plataforma de streaming Netflix. Para poder ingresar a la aplicación y ver la lucha de Stephanie Vaquer hay que contar con alguna suscripción.

¿Cuándo y dónde es Money in the Bank de la WWE?

Fecha: Sábado 10 de octubre.

Sábado 10 de octubre. Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Amoothie King Center, Nueva Orleans Estados Unidos.

Cartelera completa: Defensa de Stephanie y dos luchas por los maletines

Combate individual: Oba Femi vs Bronson Reed.

Triple Amenaza por el Campeonato Mundial Femenino de WWE: Stephanie Vaquer © vs Liv Morgan vs Becky Lynch.

Combate por el Campeonato Mundial Peso Pesado: Roman Reigns © vs LA Knight.

Lucha MITB Femenina: Sol Ruca vs Lola Vice vs Jacy Jane vs Roxanne Pérez vs Lash Legend vs Tiffany Stratton.

Lucha MITB Masculina: Trick Williams vs CM Punk vs Bron Breakker vs Kevin Owens vs Je’Von Evans vs PENTA.