Le gusta vestir de blanco: El nuevo Papa León XIV tiene un fanatismo especial por un deporte

Este 8 de mayo salió “humo blanco”, señal inequívoca que habrá nuevo Papa, que reemplazará a Francisco, y el escogido por el cónclave de cardenales fue otro religioso del continente americano, el estadounidense Robert Prevost, de 69 años, con una estrecha ligazón a Perú, y que adoptó el nombre de León XIV como pontífice.

Para quienes gustan del deporte surgió de inmediato la interrogante si el nuevo líder de la Iglesia Católica tendría alguna relación con esta actividad, tal cual la tuvo Francisco con el fútbol y su fanatismo por San Lorenzo de Almagro, o Juan Pablo II que fue practicante del fútbol, ciclismo, los kayaks y el esquí.

Saludamos a Su Santidad, León XIV. Desde Cruzados le enviamos un deseo fraterno de éxito y templanza en esta misión que la Iglesia Católica le ha encomendado. pic.twitter.com/VAU5PVLGGg — Universidad Católica (@Cruzados) May 8, 2025

León XIV es fanático del tenis

El nuevo Papa es un confeso fanático del deporte blanco, que justo calza con el hábito que deberá vestir, y así lo hizo saber en una entrevista que ofreció a augustinianorder.org, “me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista, aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora. Por lo que prefiero disfrutar el día relajado con amigos y conociendo a más gente".

Quiso la casualidad de que este amante del tenis y máxima autoridad de la iglesia romana fuera electo justo cuando en la capital italiana se está jugando el Masters 1000 en el Foro Itálico, que esta jornada tuvo el triunfo de Nicolás Jarry y la derrota de Tomás Barrios.

¿Familia de medallistas olímpicos?

Hay un tema no acreditado que con el que se lo relaciona, y dice relación a su origen francés, y lo conecta con André Prevost que ganó la medalla de bronce en los dobles de los Juegos Olímpicos de París en 1900 junto a Georges de la Chapelle. Además, su hija Yvonne en la misma cita de los cinco anillos en la capital francesa obtuvo la presea de plata en los singles y en los dobles mixtos junto a Harold Mahony.

Así, León XIV se convierte en otro “Vicario de Cristo” amante del deporte, cuya imagen como nuevo Papa fue dada a conocer en pleno Foro Itálico en medio de la disputa del Masters 1000 de Roma.