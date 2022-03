Andrea Díaz, madre de Ben: Apenas llegué a Chile sentí el amor que hay para mi hijo

Andrea Díaz, madre del delantero chileno Ben Brereton, llegó junto a su familia a ver el duelo de Chile ante Uruguay y comentó su orgullo por el cariño que el hincha nacional le tiene a su hijo.

"Vinimos al estadio en familia, somos como 22 personas. Ha sido precioso estar en Chile, precioso. Lo he pasado muy bien y he recibido mucho cariño. Estoy muy contenta. Ha sido increíble en realidad. Estoy muy emocionada de estar aquí en Chile, viendo a la Roja jugar y viendo a mi hijo. Todo ha sido súper lindo", comentó Díaz en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Estando tan lejos no lograba sentirlo, pero apenas llegué a Chile sentí el amor que hay para Ben y todo lo que está haciendo. Estuve con la estatua en Penco y me emocioné. Ver tanta gente con su camiseta es algo increíble. No lo puedo creer", añadió.

Respecto a la caída ante los charrúas por 0-2 y la eliminación de la Roja de la Copa del Mundo, la mamá del goleador nacional expresó que "nos vamos con pena, pero hicieron todo lo posible. Será para la próxima. Encontré que jugaron súper bien. Algunas veces se gana, otras se pierde y habrá que seguir luchando. Fue emotivo todo este ambiente".