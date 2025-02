Ben Brereton alcanzó la cima en Inglaterra con su equipo

Sheffield United de Ben Brereton Díaz consiguió un triunfo clave en la Championship inglesa. El elenco del chileno derrotó por la cuenta mínima a Luton Town y escaló a lo más alto del torneo.

El delantero nacional fue desde la partida y salió reemplazado en el minuto 78 por Callum O'Hare. Con este triunfo, la escuadra de los Sables sumó 70 puntos, uno más que Leeds United, aunque este último tiene un partido menos.

El único gol del partido fue obra de Anel Ahmedhodzic a los 79 minutos, cuando Ben Brereton ya había abandonado el campo de juego.

El único tanto del compromiso no estuvo exento de polémicas, puesto que la defensa del equipo local reclamó una posible posición de adelanto, la cual no existió y finalmente fue desestimada por el árbitro.

70' - Oné has a shot blocked before the follow-up is put over by BBD.



🎩 0-0 ⚔️ | #LUTSHU pic.twitter.com/8Z9eW0vLRv