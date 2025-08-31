Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Ben Brereton

Ben Brereton cambia de aires: el chileno sorprende con nuevo club en la Championship

El delantero chileno fue oficializado este domingo en su nuevo club.

Bastián Catalán
Ben Brereton tendrá un nuevo desafío en Inglaterra. El delantero chileno no logró convencer a su entrenador en Southampton, por lo que decidió cambiar de aires para la temporada que ya está en curso.

El atacante, que volverá a vestir la camiseta de La Roja en los últimos dos partidos de las Clasificatorias, fue oficializado este domingo en su nuevo club, en el que espera retomar su nivel de temporadas pasadas.

⚽ Ben Brereton es nuevo jugador de Derby Country

Ben Brereton fue anunciado esta jornada como flamante refuerzo de Derby Country, elenco al que llega en condición de préstamo por toda la temporada 2025-26.

El nuevo equipo del seleccionado nacional no atraviesa un buen momento en la Championship, donde marcha en el puesto 21 con dos puntos en cuatro partidos.

🤩 ¿Cuándo debutará Ben Brereton en Derby Country?

Ben Brereton se sumará a La Roja para el cierre de las Clasificatorias sudamericanas. Luego de los partidos ante Brasil y Uruguay, el atacante estará a disposición de su club para debutar.

De esta forma, su estreno podría darse el próximo sábado 13 de septiembre, cuando Derby Country visite a West Bromwich a las 11:00 horas de Chile.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Ben Brereton?

En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Ben Brereton.

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
