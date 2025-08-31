Ben Brereton cambia de aires: el chileno sorprende con nuevo club en la Championship

Ben Brereton tendrá un nuevo desafío en Inglaterra. El delantero chileno no logró convencer a su entrenador en Southampton, por lo que decidió cambiar de aires para la temporada que ya está en curso.

El atacante, que volverá a vestir la camiseta de La Roja en los últimos dos partidos de las Clasificatorias, fue oficializado este domingo en su nuevo club, en el que espera retomar su nivel de temporadas pasadas.

⚽ Ben Brereton es nuevo jugador de Derby Country

Ben Brereton fue anunciado esta jornada como flamante refuerzo de Derby Country, elenco al que llega en condición de préstamo por toda la temporada 2025-26.

El nuevo equipo del seleccionado nacional no atraviesa un buen momento en la Championship, donde marcha en el puesto 21 con dos puntos en cuatro partidos.

🤩 ¿Cuándo debutará Ben Brereton en Derby Country?

Ben Brereton se sumará a La Roja para el cierre de las Clasificatorias sudamericanas. Luego de los partidos ante Brasil y Uruguay, el atacante estará a disposición de su club para debutar.

De esta forma, su estreno podría darse el próximo sábado 13 de septiembre, cuando Derby Country visite a West Bromwich a las 11:00 horas de Chile.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Ben Brereton?

