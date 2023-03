Ben Brereton destacó a la hinchada de Blackburn y pidió apoyo en próximos partidos decisivos

El delantero chileno Ben Brereton se mostró entusiasmado en relación al gran apoyo con el que cuenta Blackburn Rovers en el tramo final de la temporada de la Championship League y pidió que conviertan Ewood Park en una fortaleza de cara a lo que viene.

"Tenemos un gran registro en Ewood Park esta temporada, ha sido grandioso jugar ahí con los hinchas, me gustaría decir que en los próximos seis partidos lo serán todo para nosotros, los necesitamos a todos para apoyarnos y que sean ruidosos", dijo en declaraciones a Rovers TV.

"Creo que en el partido pasado con Sheffield United hubo una atmósfera muy buena, por los 90 minutos todos estuvieron al borde de sus asientos y fue grandioso estar involucrado en ese partido, así que queremos a todos los hinchas que estén ahí alentando a mis compañeros y juntos como un club podemos completar el trabajo", explicó.

En esa línea aportó que "cuando hay una buena atmósfera, como jugador lo puedes sentir en la cancha, te sube la adrenalina al caminar frente a los hinchas. Pienso que los fans han estado grandiosos esta temporada con su apoyo, de locales y visita, y estoy emocionado por estos últimos seis partidos en casa que puedan estar muy fuertes y podamos desarrollar un buen desempeño, espero que podamos lograr los resultado que deseamos".

Rovers marcha en el quinto puesto de la Segunda División inglesa con 58 puntos, muy lejos del líder, Burnley, que tiene 80, pero con aspiraciones de entrar a la liguilla por un cupo en la Premier League.

🗣️ "𝙏𝙝𝙚𝙨𝙚 𝙡𝙖𝙨𝙩 𝙨𝙞𝙭 𝙜𝙖𝙢𝙚𝙨 𝙖𝙩 𝙝𝙤𝙢𝙚, 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙖𝙣𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙜𝙤𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝙪𝙨."



