Ben Brereton fue nominado al Equipo de la Temporada en el videojuego FIFA

El delantero nacional Ben Brereton figura en una lista de candidatos a formar parte del Equipo de la Temporada en el videojuego FIFA 22.

"Los jugadores más constantes de esta temporada. ¡Llega el TOTS de la comunidad! Rinde homenaje a los mejores jugadores que hayan conseguido hasta el 6 de abril un máximo de un artículo especial basado en su rendimiento en la temporada de FUT 22", indicaron desde EA Sports, desarrolladora del software.

Berereton está en un listado compuesto por 100 jugadores, donde destacan entre los atacantes algunos como Luis Suárez, Gerard Moreno, Wilfried Zaha y Alexandre Lacazette, entre otros.

Para realizar esta votación hay que ingresar al sitio oficial del juego y armar el equipo con tus preferidos.

