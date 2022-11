Ben Brereton fue premiado como el mejor jugador de la temporada en la Championship

El delantero nacional Ben Brereton recibió su galardón como el mejor jugador de la temporada en la Championship League, entregado en los Northwest Football Awards, evento realizado en Manchester.

El futbolista de Blackburn Rovers fue premiado en la ceremonia anual, que destaca a los mejores de la región y que además brinda reconocimientos a quienes alcacen la excelencia en el fútbol, dentro y fuera de la cancha, en un periodo de 12 meses.

Brereton logró 22 goles en el campeonato de ascenso inglés e hizo historia para su equipo, al ser el primer futbolista que supera las 20 anotaciones en un año.

"Es sorprendente. Es grandioso ser reconocido por la temporada pasada. Pienso que fue una buena temporada y estoy feliz de recibir este premio, es un honor", dijo en palabras difundidas por los Rovers.

"Disfruté mucho la última temporada. Fue mi primera temporada real en que logré grandes números en el arco y estoy muy agradecido por eso, también por el equipo", siguió.

"Tuvimos una muy buena temproada y peleamos duro para intentar y quedar entre los seis mejores. No nos funcionó tanto, pero siento como que fue una temporada para disfrutar. Fue bueno lograr goles, por el equipo. Jugué toda la temporada con una sonrisa y fue una de las mejores que he tenido", cerró.

Brereton es sondeado por West Ham United y en las últimas horas diversas fuentes desde Inglaterra afirmaron que también es seguido muy de cerca por Manchester United.

