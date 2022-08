Blackburn Rovers recibió oferta desde Francia por Ben Brereton

El club francés OGC Niza hizo una propuesta oficial por el delantero chileno Ben Brereton Díaz a la escuadra inglesa Blackburn Rovers, según reportó este martes la prensa europea.

El periodista Fabrizio Romano, experto en el mercado de pases del Viejo Continente, contó que la escuadra francesa puso sobre la mesa 10 millones de euros para iniciar conversaciones con el equipo que juega en la Championship League.

Fiel a lo publicado por el comunicador, el elenco galo desistió de su interés de sumar a Edinson Cavani y ahora va por el jugador de la Roja.

Excl: OGC Nice have submitted an opening proposal for Ben Brereton Díaz. Bid worth 10m to open talks with Blackburn. 🚨🇨🇱 #OGCNice



No updates on Edinson Cavani as his priority is La Liga since February - talks now on for Brereton Díaz. pic.twitter.com/er4gklsNek